Osmaniye’de yurt öğrencileri hem öğrendi, hem paylaştılar

Osmaniye'de üniversiteli yurt öğrencileri, “Ninemin Tarifleri” atölyesinde Ramazan ayının simgesi olan Ramazan pidesi yapımını deneyimledi. Fırından çıkan sıcak pideler, iftar sofralarında hep birlikte paylaşıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı kapsamında düzenlenen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Yurtlarda gerçekleştirilen faaliyetlerle öğrenciler hem Ramazan’ın manevi atmosferini yaşıyor hem de geleneksel değerlerle buluşuyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü atölye ve eğitim programları kapsamında düzenlenen “Ninemin Tarifleri” etkinliğinde öğrenciler, Ramazan pidesi yapımını uygulamalı olarak öğrendi. Atölye çalışmasında hamurlar birlikte yoğruldu, pidelere birlikte şekil verildi ve fırından çıkan sıcak pideler iftar vakti hep birlikte paylaşıldı.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, etkinlik sayesinde öğrencilerin hem geleneksel lezzetleri öğrenme fırsatı bulduğunu hem de birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini söyledi. Çebi, Ramazan ayı boyunca yurtlarda düzenlenen sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, Ramazan’ın bereketini ve manevi huzurunu öğrencilerle birlikte yaşamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.