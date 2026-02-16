Osmaniyeli atletlerde çifte şampiyonluk başarısı

Osmaniyeli atletler Hüseyin Kanat ve Alara Su Yüksel katıldıkları Seyfi Alanya Atletizm Atmalar Kış Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle kentin gurur kaynağı oldular. 14-15 Şubat tarihlerinde Mersin’de düzenlenen şampiyonada Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları büyük bir başarıya imza attı. U18 Yıldızlar kategorisinde cirit atma branşında mücadele eden sporcumuz Hüseyin Kanat, 63,46 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcumuz aynı zamanda 62 metre olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası barajını geçerek ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Yıldızlar kategorisinde elde edilen bu derece, Osmaniye atletizmi adına önemli bir gurur kaynağı oldu. Şampiyonada bir diğer sevindirici başarı ise disk atma branşında geldi. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Alara Su Yüksel, 41,76 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak kürsünün zirvesinde yer aldı. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen planlı ve disiplinli çalışmaların meyvesi olan bu önemli başarılar, ilimizin atletizm branşındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, şampiyon sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.