İlginizi Çekebilir

Daikin Taşkent'teki üniversite kampüsünün iklimlendirmesini sağladı
Antalya'da "Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser" piyano resitali düzenlendi
Adana'da ambulans park halindeki otomobile çarptı
İskenderun ilçesinde "huzur ve güven uygulaması" yapıldı
Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor
BATEM'in geliştirdiği sebze tohumları ihraç da ediliyor
Türkiye'de futbolun yanı sıra bisiklet ve kış sporlarıyla da turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor
Isparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor
Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu
Lohusa şerbeti "kaynar" geleneği Adana'daki usta öğreticiler tarafından yaşatılıyor

Osmaniyeli atletlerde çifte şampiyonluk başarısı

Osmaniyeli atletlerde çifte şampiyonluk başarısı

Osmaniyeli atletlerde çifte şampiyonluk başarısı

Osmaniyeli atletler Hüseyin Kanat ve Alara Su Yüksel katıldıkları Seyfi Alanya Atletizm Atmalar Kış Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle kentin gurur kaynağı oldular. 14-15 Şubat tarihlerinde Mersin’de düzenlenen şampiyonada Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcuları büyük bir başarıya imza attı. U18 Yıldızlar kategorisinde cirit atma branşında mücadele eden sporcumuz Hüseyin Kanat, 63,46 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Başarılı sporcumuz aynı zamanda 62 metre olan Yıldızlar Avrupa Şampiyonası barajını geçerek ülkemizi Avrupa Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı. Yıldızlar kategorisinde elde edilen bu derece, Osmaniye atletizmi adına önemli bir gurur kaynağı oldu. Şampiyonada bir diğer sevindirici başarı ise disk atma branşında geldi. Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Alara Su Yüksel, 41,76 metrelik derecesiyle Türkiye Şampiyonu olarak kürsünün zirvesinde yer aldı. Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen planlı ve disiplinli çalışmaların meyvesi olan bu önemli başarılar, ilimizin atletizm branşındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, şampiyon sporcuları ve emeği geçen antrenörleri tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesini diledi.



Osmaniye 16.02.2026 11:03:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniyeli atletlerde çifte şampiyonluk başarısı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Görevimiz Halka Gerçekleri Yazmak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Daikin Taşkent'teki üniversite kampüsünün iklimlendirmesini sağladı

2

Antalya'da "Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser" piyano resitali düzenlendi

3

Adana'da ambulans park halindeki otomobile çarptı

4

İskenderun ilçesinde "huzur ve güven uygulaması" yapıldı

5

Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor

6

BATEM'in geliştirdiği sebze tohumları ihraç da ediliyor

7

Türkiye'de futbolun yanı sıra bisiklet ve kış sporlarıyla da turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor

8

Isparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor

9

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu

10

Lohusa şerbeti "kaynar" geleneği Adana'daki usta öğreticiler tarafından yaşatılıyor