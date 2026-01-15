İlginizi Çekebilir

Osmaniyeli atletlerden İstanbul’da çifte derece

Osmaniyeli atletlerden İstanbul’da çifte derece

Osmaniyeli atletlerden İstanbul’da çifte derece

Osmaniyeli atletler, Ahmet Melek Komple Atlet Kupası Yarışmalarından derecelerle kentte döndü.  Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Atletizm İl Temsilciliği tarafından 14-15 Ocak tarihleri arasından düzenlenen Ahmet Melek Komple Atlet Kupası Yarışmaları sona erdi. U16 Triatlon müsabakalarında mücadele eden Osmaniyeli sporculardan Muhammet Erdal Tokgöz, şampiyon olurken Alper Çolak ise Türkiye ikinciliğini elde etti. Yarışmalarda sergiledikleri performansla dikkat çeken sporcular, elde ettikleri derecelerle Osmaniye’yi başarıyla temsil etti. Osmaniye Gençlik ve Spor il Müdürü Yusuf Çebi kazanılan başarının disiplinli çalışma ve altyapıdan gelen sistemli antrenman sürecinin sonucu olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti. 



Osmaniye 15.01.2026
