Osmaniyeli genç avukatlar kaza kurbanı: 3 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

 

Osmaniye’de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında, Osmaniye Merkez’e bağlı Kayalı köyü mevkisinde, Düziçi–Osmaniye yönünde meydana geldi. Osmaniye–Gaziantep istikametinde seyir halinde olan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen ve S.K.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan S.K.K. (26) ve S.Ş.K. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan B.K. (1) yaralandı. Hafif ticari araçta bulunan M.T. (77) yaşamını yitirirken, Z.K. (48) ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından, alınan talimatlar doğrultusunda soruşturma başlatıldı.



