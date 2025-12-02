Osmaniyeli milli sporcu Ferit Özdemir’den dünya üçüncülüğü

Osmaniyeli milli sporcu Ferit Özdemir, WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası 21-30 Kasım tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlendi.

Osmaniye’nin gururu Milli Kick Boks sporcusu Ferit Özdemir, şampiyonanda büyük bir başarıya imza atarak dünya üçüncüsü oldu. Ferit Özdemir, Büyük Erkekler 74 kilo Point Fighting branşında mücadele etti. Özdemir, bu başarısıyla Point Fighting branşında Milli Takım adına derece alan tek sporcu unvanını da kazandı.

Osmaniye’de Milli Takım Teknik Direktörü Kenan Karık gözetiminde şampiyonaya hazırlanan Ferit Özdemir, sıkletinde 20 farklı ülkeden sporcunun katıldığı zorlu bir rekabetin içine girdi. Yarı finale çıkana kadar gösterdiği performans ile göz dolduran milli sporcumuzun müsabaka sonuçları şöyle:

İlk turda Suudi Arabistanlı rakibini eledi, ikinci turda İspanyalı rakibini mağlup edip çeyrek finalde Polonyalı rakibini eleyerek yarı finale yükseldi.

Osmaniye’de çiçeklerle karşılanan Ferit Özdemir, turnuvanın başından sonuna kadar desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Özdemir, “Bu başarı çok uzun yıllar verilmiş bir emeğin bir sonucu. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki turnuvada daha güzel başarılarla dönmek nasip olur” diye konuştu.