Osmaniyeli motosikletliler Amanoslarda sokak hayvanları ve yaban hayatı için besleme çalışması yaptı

Osmaniye’de bir grup motosikletli genç, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları ve yaban hayatı için Amanos Dağları eteklerindeki yaylalarda besleme çalışması yaptı. Kendilerine “Zompçular Enduro Osmaniye” adını veren motosiklet grubu, yanlarına aldıkları yiyeceklerle karlı yaylalara çıkarak hayvanlar için mama bıraktı. Yapılan çalışma, grubun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Ekip üyeleri, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan canlar için “Yaylada bir kap mama” adıyla bir farkındalık akımı başlattıklarını belirterek, yaylalara çıkan vatandaşların yanlarında getirecekleri yiyeceklerle besleme faaliyetlerine destek olmalarını istedi. Paylaşımlarında, “Sokak hayvanları ve yaban hayatı için mama bırak. Biz başlattık, sıra sizde. Hayvan dostlarımız için mamanı bırak, fotoğrafını paylaş” ifadelerine yer verildi. Motosiklet sürmenin yanı sıra doğaya ve canlılara karşı sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan grup üyeleri, amaçlarının sadece eğlenmek olmadığını, patili dostları ve yaban hayatını düşünerek bu akımı başlattıklarını söyledi. Grup üyelerinden Kaan, Ali ve Ökkeş Has, yaptıkları açıklamada, “Bugün buradayız çünkü kış bizim için soğuk ama onlar için hayatta kalma mücadelesi. Unutmayın bir kap mama bir can demektir. En azından bu akımı kış boyu sürdürelim. İyilik paylaştıkça çoğalır” mesajını verdi.



Osmaniye 18.01.2026 10:18:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniyeli motosikletliler Amanoslarda sokak hayvanları yaban hayatı besleme çalışması yaptı

