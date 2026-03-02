Osmaniyeli öğrencilerden, yapay zekâ ve robotikte Türkiye derecesi

Osmaniye merkez Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu ve Çamlıkevler İlkokulu Robotik Kulübü öğrencileri, İstanbul’da düzenlenen Codeavour 7.0 Türkiye Şampiyonası’nda derecelerle kente döndüler.

Atlas Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen, yapay zekâ, robotik ve kodlama alanında gerçekleştirilen şampiyonada Osmaniyeli öğrenciler, Track 3 kategorisinde Türkiye Ortaokul Birincisi olurken, Track 2 kategorisinde Türkiye İlkokul İkincisi oldu. Ayrıca ilkokul Track 2 ve ortaokul Track 3 kategorilerinde iki takım, üçüncü olan takımla aynı puanı alarak Türkiye dördüncüsü unvanıyla özel proje ödülüne layık görüldü.

28 Şubat’ta gerçekleştirilen şampiyonada genç yetenekler teknoloji ve inovasyon ekseninde bir araya geldi. Katılımcılar, yapay zekâ, kodlama ve robotik alanlarında hazırladıkları projeleri sergileyerek bilgi, üretim ve takım ruhunu ortaya koydu. Dereceye giren takımlara düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.

Şehit Çağrı Doğan Ortaokulu ve Çamlıkevler İlkokulunun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bu büyük başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimiz başta olmak üzere destek veren herkese çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.