Osmaniyeli sporcular, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’ndan 18 madalyayla döndü

Osmaniyeli Sporcular, Kick Boks Gençler A/B Türkiye Birinciliği müsabakalarında büyük bir başarıya imza atarak, 18 madalyayla kente döndü. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyetleri kapsamında 12–15 Şubat tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen Kick Boks Gençler A/B Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada, Point Fighting branşında mücadele eden Osmaniyeli sporcular büyük bir başarıya imza attı. Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katılım gösterdiği organizasyonda Osmaniyeli sporcular, toplamda 9 Türkiye şampiyonluğu, 3 Türkiye ikinciliği ve 6 Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir gurur yaşattı. Müsabakalarda, Melike Fidan, Numan İhsan Aydın, Yusuf Kenan Karık, Emin Kaya, Turan Kılınç, Mustafa Barış Kartal, Kadir Yakar, Erdoğan Bozkurt ve Kadir Tuğra Velioğlu Türkiye şampiyonluğu elde etti. 
Türkiye ikincisi olan sporcular ise Buğrahan Sarı, Sirac Çiftçi ve İbrahim Bozkurt oldu. Organizasyonda Türkiye üçüncülüğünü elde eden sporcular da Meryem Güler, Ebrar Su Dereli, Zeynep Saliha Eynallı, Ceren Özerli, Ahmet Kemal Cavit ve Mustafa Özcan Doğanay olarak açıklandı. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, başarıları gurur kaynağı olan tüm öğrencileri, onları büyük özveriyle hazırlayan antrenörleri ve desteklerini esirgemeyen okul idarecilerini tebrik edip,  başarılarının devamını diledi.



Osmaniye 19.02.2026 13:04:00
