Osmaniyeli Taekwondocu Cansu Özgüven Milli Takım Yolunda

Osmaniyeli taekwondocu Cansu Özgüven, elde ettiği başarıyla milli takım seçmelerine davet edildi. 27-28 Şubat tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Büyük Bayanlar Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda 67 kilo kategorisinde mücadele eden Osmaniye Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu Cansu Özgüven, Türkiye üçüncüsü oldu. Zorlu rakiplerle karşılaşan başarılı sporcu, sergilediği performansla bronz madalyanın sahibi olarak kürsüye çıkmayı başardı. Elde ettiği derecenin ardından Cansu Özgüven, 10 Mart’ta gerçekleştirilecek milli takım seçmelerine davet edildi. Seçmelerde başarılı olması halinde uluslararası organizasyonlarda ay-yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacağı belirtildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, başarılı sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenör Abdülkadir Ergün’e teşekkür edilirken, Cansu Özgüven’e milli takım seçmelerinde başarı dilendi.