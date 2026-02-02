Osmaniyeli üç öğrenci, satrançta milli takım havuzuna seçildi

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'den Deniz Alp Şen, Emine Şen ve Kuay Kam Çeçen, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle milli takım havuzuna seçildi. 
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından 24-31 Ocak tarihleri arasında Antalya’nın Belek ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası sona erdi. 81 ilden 2 bin 884 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda Osmaniyeli sporcular önemli bir başarıya imza attı. 
Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların mücadele ettiği şampiyonada Osmaniye’yi temsil eden sporcular, sergiledikleri üstün performansla Milli Takım Havuzu’na seçilmeye hak kazandı. Şampiyonada 7 Yaş Genel kategorisinde Deniz Alp Şen Türkiye 5’incisi, 9 Yaş Kızlar kategorisinde Emine Şen Türkiye 9’uncusu ve 14 Yaş Genel kategorisinde Kuay Kam Çeçen Türkiye 7’ncisi olarak elde ettikleri derecelerle dikkat çekti.
Bu başarı, Osmaniye’de satranç branşında yürütülen sporcu yetiştirme çalışmalarının olumlu sonuçlarını ortaya koyarken, sporcular ve antrenörleri takdir topladı. Sporcular ile emeği geçen antrenörler tebrik edilirken, milli takım sürecinde başarılarının devam etmesi temenni edildi.



