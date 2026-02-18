İlginizi Çekebilir

Osmaniye'nin deprem sonrası restore edilen tarihi camileri ramazana hazır

OSMANİYE - MUZAFFER ÇAĞLIYANER/MENDERES ÖZAT - Osmaniye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar görmeleri nedeniyle restore edilen tarihi Ala ve Ağcabey camileri, temizlik çalışmasıyla "on bir ayın sultanı" ramazana hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş merkezli afette minaresi ve duvarında hasar oluşan Kadirli ilçesindeki Ala Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesindeki restorasyonun ardından 15 Ocak'ta ibadete açıldı.

Afetten sonra ilk kez teravih namazının kılınacağı camide, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin desteğiyle temizlik çalışması yapıldı.

Hummalı çalışmayla bakımdan geçirilen cami, ramazan ayına hazır hale getirildi.

Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik, AA muhabirine, Ala Cami'nin 1800 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Caminin, depremlerin ardından restore edildiğini dile getiren Etik, "Yakın zamanda ibadete açılan camimizde teravih namazlarımızı tekrar eda edeceğiz. Müftülüğümüz bünyesinde gençlerimizle camimizin temizliğini yaptık. İnşallah burada huşu içerisinde ibadetlerimizi yerine getireceğiz." dedi.

- Ağcabey Camisi'nde depremlerin ardından ikinci kez ramazan coşkusu yaşanacak

İlk olarak Dulkadiroğulları Beyliği döneminde inşa edildiği değerlendirilen ve kitabesine göre Ağcabey tarafından 1809'da yeniden yaptırılan Bahçe ilçesi Milli İrade Meydanı'ndaki Ağcabey Camisi de 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gördü.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünce aynı yıl başlatılan restorasyon sürecinde hasarlı kısımları onarılan, yıkılan minaresi yeniden yapılan, duvar ve ahşap kısımları ise aslına uygun yenilenen cami, 14 Haziran 2024'te yeniden cemaatine kavuştu.

Afetin ardından ikinci kez ramazan coşkusunun yaşanacağı caminin, temizlik, onarım ve bakım çalışmaları tamamlandı.

Ağcabey Camisi'nin imam hatibi Osman Barut, "on bir ayın sultanı"na hazır olduklarını belirterek, "İlçemizdeki her camide olduğu Ağcabey Cami'mizde de vatandaşlarımızın, cemaatimizin teravih, mukabele ve iftar programlarıyla rahat bir ramazan geçirmesi için temizliğimizi ve diğer onarım çalışmalarımızı bitirdik." dedi.



