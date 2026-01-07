İlginizi Çekebilir

Alarko Holding "karbon nötr yerleşke" uygulamasını sürdürüyor
Kurtuluşun 104. Yıl dönümünde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi
LG Electronics CES 2026'da yapay zeka destekli yaşam alanlarını tanıttı
Kuveyt Türk kullanıcı deneyimini "göz izleme gözlüğü"yle ölçecek
"Turunç Masa"ya aralık ayında 11 bin 321 başvuru
Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Bucak'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi
Antalya'da yılın ilk perdesi "Don Giovanni" operasıyla açıldı
Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Osmaniye

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Vali Yılmaz'ın anıt şeref defterini imzalamasının ardından halk oyunları ekibi ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri sundu.

Tören, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin "tüfekli hareketler" gösterisiyle sona erdi.



Yurt Dünya 7.01.2026 14:18:19 0
Anahtar Kelimeler: osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Dolandırıcılık Suçu
Bahri Çolpan

Sizi Asla Unutmayacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2026 yılına hoş geldin derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Alarko Holding "karbon nötr yerleşke" uygulamasını sürdürüyor

2

Kurtuluşun 104. Yıl dönümünde şehitlik ziyareti gerçekleştirildi

3

LG Electronics CES 2026'da yapay zeka destekli yaşam alanlarını tanıttı

4

Kuveyt Türk kullanıcı deneyimini "göz izleme gözlüğü"yle ölçecek

5

"Turunç Masa"ya aralık ayında 11 bin 321 başvuru

6

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

7

Bucak'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

8

Antalya'da yılın ilk perdesi "Don Giovanni" operasıyla açıldı

9

Kadirli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

10

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı