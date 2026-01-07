Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. İlk olarak Devlet Bahçeli Meydanı Atatürk Anıtı önünde çelek koyma programı düzelendi. Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Devamına şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz, konuşmasında, Osmaniye halkının 104 yıl önce yazdığı destana dikkat çekti. Vali Yılmaz, “Yedi Ocak deyip geçme arkadaş! Koskoca dünyaya çattık biz o gün. Koymadık bir tek taş üstünde taş. Coşup boz bulanık aktık biz o gün. 104 yıl önce düşmana hak ettiği cevabı veren kahraman Osmaniyeli hemşerilerim, bugün de ecdadının yaktığı bu ateşi devam ettirmekte ve memleketimizde gözü olanlarla canı pahasına mücadele ederek ‘Şehitler Diyarı’ ünvanını layıkıyla hak etmektedir. Fıtrat değişir sanma, bu kan, yine o kandır! diyen şairi haklı çıkartan Osmaniyeliler; atalarına yaraşır bir torun olduğunu bugün de göstermektedir.” Dedi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’NİN KUTLAMA MESAJLARI OKUNDU

Devlet Bahçeli Meydanında devam eden törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Osmaniye Milletvekili Devlet Bahçeli’nin kutlama mesajları okundu. Kuvai Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ahmet Demir günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

BAŞKAN ÇENET: 7 OCAK RUHU DİMDİK AYAKTA

Daha sonra konuşan Belediye Başkanı İbrahim Çenet, “104 yıl önce canlarını seve seve feda eden vatan kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi saygı ve hürmetle anıyorum. Bugün 7 Ocak ruhunu, Cebelibereket’in gururunu yaşıyoruz. Akdeniz’den, İskenderun’dan Anadolu’nun içlerine bir işgal gücü olarak girmek isteyen Fransızlara ‘dur’ diyen Kuva-yı Milliye’yi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı hürmet ve şükranla yâd ediyorum; ruhları şad olsun.” Dedi.

“OSMANİYE AKDENİZ’İN ANADOLU’YA AÇILAN KAPISIDIR”

Osmaniye, bulunduğu coğrafya itibarıyla Akdeniz’in Anadolu’ya açılan kapısı olduğunu ifade eden Başkan Çenet, “Osmaniye düşerse, Allah korusun, Gaziantep’i, Kahramanmaraş’ı ve tüm Anadolu’yu ele geçirmek isteyen devrin düvel-i muazzamasına karşı dimdik duran bir ecdadın, hamdolsun, torunlarıyız. Bundan 104 yıl önce Alparslan’ın bizlere emanet ettiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ise sonsuz yurt olarak bıraktığı bu kutlu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Genç bir kaymakamken, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni yeni bitirmiş olmasına rağmen, ‘Ülkem işgal altındayken ben kadife koltuklarda oturamam’ diyerek mücadeleye atılan Kaymakam Saim Bey’i şükranla anıyorum. ‘Aslanın erkeği olur da dişisi olmaz mı?’ diyerek destan yazan Rahime Hatun’u rahmetle anıyorum. Envarü’l Hamit Camii’ni top ve tüfekle yıkmak isteyen Fransızlara karşı dimdik duran Palalı Süleyman’ı, Divlimoğlu Hacı Efendi’yi minnetle yâd ediyorum. İşte 7 Ocak ruhu; 104 yıl önce doğan bu ruh, 6 Şubat depreminin ardından da dimdik ayaktadır. Bizler, yıkılan enkazların altından yuvalarımızı aynı ruh ve inançla yeniden ayağa kaldırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Osmaniye’mizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışıyoruz. Kentsel dönüşümlerle, yeni ulaşım ağları, caddeler ve altyapı yatırımlarıyla şehrimizi yeniden imar ediyoruz. Osmaniye’miz her şeyin en güzeline layıktır. Bugün yarınlara daha güçlü ve daha güvenle bakıyoruz. Osmaniye’mizin kurtuluş bayramı, Çete Bayramı’mız kutlu olsun.” Dedi.

ASKERÎ GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Törenin son bölümünde Osmaniye’nin kültürel ve askeri değerleri sahne aldı. Remzi Özer yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerinden Dürdane Deniz Yur, “Osmaniye’nin kurtuluşu” isimli şiirini okudu. 7 Ocak Halkoyunları Topluluğunun gösterisi ilgiyle izlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, seslendirdiği marşlarla katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Kutlama programı, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekiplerinin büyük bir titizlikle sergilediği “tüfekli hareketler” gösterisiyle sona erdi.