Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde trafik kazası: 6 yaralı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kışla Mahallesi D400 Karayolu Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde ki ışıklı kavşakta meydana geldi. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu araçlarda bulunan kişiler yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Diğer araçtaki 4 kişiyle birlikte toplam 6 yaralı, ambulanslarla Toprakkale Devlet Hastanesi ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı



