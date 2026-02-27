Osmaniye’ye 25 hekim kadrosu tahsis edildi

İlginizi Çekebilir

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 127. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Osmaniye’ye 8 pratisyen hekim ve 17 uzman hekim olmak üzere toplam 25 doktor kadrosu tahsis edildi. Dönem DHY kurası çerçevesinde Osmaniye genelindeki hastanelere yapılan dağılıma göre; 7 pratisyen hekim ile 1 tabip kadrosu ayrılırken, 17 uzman hekim kadrosu da farklı branşlarda hizmet verecek. Uzman hekim kadrolarının dağılımı ise şu şekilde oldu:
Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne; 2’si KKK 12. Komando Tugayı 1. ve 2. Komando Taburu bünyesinde olmak üzere toplam 4 pratisyen hekim, 1 Acil Tıp, 2 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1 Göz Hastalıkları, 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, 1 Nükleer Tıp, 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ve 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum branşlarında uzman tabip kadrosu tahsis edildi.
Kadirli Devlet Hastanesi’ne; 4 Pratisyen hekim, 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 2 İç Hastalıkları ve 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum branşlarında uzman hekim kadrosu verildi. Düziçi Devlet Hastanesi’ne ise; 1 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, 2 İç Hastalıkları ve 1 Radyoloji branşlarında uzman tabip kadrosu ayrıldı.
Yapılacak atamaların ardından hekimlerin önümüzdeki süreçte görevlerine başlaması bekleniyor. Tahsis edilen kadroların Osmaniye’de sağlık hizmetlerinin güçlenmesine önemli katkı sağlaması öngörülüyor. Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Sağlık hizmetlerimizin güçlenmesine katkı sağlayacak bu atamaların ilimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ederiz. Osmaniye’mize hayırlı olsun” denildi.



Osmaniye 27.02.2026 11:42:00 0
Anahtar Kelimeler: Osmaniye’ hekim kadrosu tahsis edildi

