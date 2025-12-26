İlginizi Çekebilir

Sakaryaspor, "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" pankartıyla maça çıktı
Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu:
Bakan Uraloğlu, Hatay'da devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi:
OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Hatay'da ağırlanan gazeteciler 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları inceledi
Godiva 100. yıl kutlamalarına Şanghay'da devam etti
Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi:
Bakan Kurum, Hatay'daki "Medya Buluşması"nda deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: (2)
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı
Silifke ilçesinde yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı

OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi

OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi

OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi

İSTANBUL - OYAK Çimento, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TCC Group Holdings'e ait küresel çimento şirketi Cimpor'un Türkiye çimento pazarındaki markası OYAK Çimento, sürdürülebilirlik odaklı büyüme stratejisi kapsamında Borsa İstanbul'un kurumsal sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketleri bir araya getiren endekslerindeki yerini aldı.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ile BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, şirketlerin bu alandaki çalışmalarını yatırımcılara görünür kılarken, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) kriterleri doğrultusunda yatırım yapanlar için de zemin oluşturuyor.

ESG faktörlerini kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratma stratejisi izleyen OYAK Çimento, hayata geçirdiği uygulamalarla sektördeki konumunu güçlendiriyor.

Sektöründe "Net Sıfır" hedefini açıklayan ve doğrulatan öncü şirketler arasında yer alan OYAK Çimento, bu vizyon doğrultusunda son iki yılda küresel çapta yaklaşık 400 milyon avro tutarında sürdürülebilirlik odaklı yatırım gerçekleştirdi.

OYAK Çimento, 2024 itibarıyla toplam ısıl enerjisinin yüzde 28,6'sını alternatif yakıtlardan sağlayarak Türkiye ortalamasının üzerinde bir orana ulaştı. Şirket, aynı yıl Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) çerçevesinde ilk raporlamasını da yaptı.

Şirket, sürdürülebilirlik stratejilerini ve iklim risk yönetimi yaklaşımlarını şeffaf biçimde paylaşarak, 2050 karbonsuz gelecek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

- "Stratejik bir dönüm noktası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global Mali İşler Direktörü (CFO) Eralp Tunçsoy, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olmanın stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tunçsoy, söz konusu endekslere girmenin, yalnızca güçlü finansal performansın değil, çevresel ve sosyal sorumluluk alanındaki kararlılığın da somut bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Global çimento devi TCC Group Holding çatısı altında 'Globalde Lokal Oyuncu' vizyonumuzla, 2050 net-sıfır hedefimize yönelik attığımız yenilikçi adımlar, alternatif yakıt kullanımındaki liderliğimiz ve uluslararası standartlardaki raporlama başarımız, bizi sektörde farklılaştıran temel unsurlar. Bu başarı, tüm paydaşlarımıza olan uzun vadeli değer yaratma taahhüdümüzü pekiştiriyor. Sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolculuğumuzda, tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın katkısıyla sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz."

OYAK Çimento Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela da şirketin endekslere dahil edilmesini, uzun yıllardır titizlikle yürütülen sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli bir teyidi olarak değerlendirdi.

Sela, "Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında benimsediğimiz sorumlu iş anlayışımız ve uzun vadeli değer yaratma hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik odağımızı tüm iş süreçlerimizin merkezinde tutmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Ekonomi 26.12.2025 19:47:17 0
Anahtar Kelimeler: oyak çimento bıst sürdürülebilirlik 25 endeksi'ne girdi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

11. Yargı paketi neleri içeriyor? Kimleri etkiliyor?

Bahri Çolpan

Bugün günlerden Ela Bebek
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

2025 yılına güle güle derken…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Tenekeler Diyarı

İlginizi Çekebilir

1

Sakaryaspor, "Suyunu Koru, Sapanca'yı Kurtar" pankartıyla maça çıktı

2

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nda konuştu:

3

Bakan Uraloğlu, Hatay'da devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi:

4

OYAK Çimento BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi

5

Hatay'da ağırlanan gazeteciler 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmaları inceledi

6

Godiva 100. yıl kutlamalarına Şanghay'da devam etti

7

Bakan Uraloğlu, Hatay'da İskenderun-Antakya Otoyolu Projesi'ndeki çalışmaları inceledi:

8

Bakan Kurum, Hatay'daki "Medya Buluşması"nda deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: (2)

9

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

10

Silifke ilçesinde yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı