OYAK Maden Metalürji şirketlerinde "İş'te Dönüşüm" projesi başladı

İSTANBUL - Erdemir ve İsdemir'i bünyesinde barındıran OYAK Maden Metalürji, geleceğin dünyasına hazır olma vizyonuyla "İş'te Dönüşüm" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Ofis Programlarında Yapay Zeka Uygulamaları pilot gruplarla başlatılırken, OYAK Maden Metalürji şirketlerinin üretim süreçlerindeki verileri stratejik değere dönüştürmek için Gelişmiş Veri Analitiği Programı devreye alındı.

Program ile çalışanların veri okuma ve analiz yetkinlikleri güçlendirilerek, kalite, verimlilik, enerji ve ham madde harman kullanımında optimizasyon gibi senaryolarla 2030 vizyonu doğrultusunda etkin bir maliyet yönetimi hedefleniyor. Dijital karar alma süreçlerinin yaygınlaştırılması ve sürekli iyileştirme kültürünün analitik yetkinliklerle desteklenmesi, iş süreçlerinde hız, çeviklik ve kalıcı kültürel dönüşüm sağlaması amaçlanıyor.



Söz konusu vizyon doğrultusunda, çevresel sorumluluk, sosyal etki ve güçlü yönetişim ilkelerini merkeze alarak paydaşlarına uzun vadeli değer yaratmak amacıyla Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu kurulurken, "Cevher Sensin" adı ile uzun dönem staj programı da başlatıldı.



Şirket içi ve dışı tüm paydaşların beklenti ve gerekliliklerini bütüncül ve koordineli bir şekilde yönetmeyi hedefleyen grupta, şirket çalışanlarının yanı sıra sektör ve akademiden uzman katılımcılar da danışman olarak yer alacak.



- 4. sınıf üniversite öğrencilerine yönelik staj programı

OYAK Maden Metalürji şirketleri, uzun vadeli İş'te Dönüşüm yolculuğunun merkezine insanı koyarak insan kaynağına ve genç yeteneklere yatırımı stratejik öncelik olarak konumlandırıyor. 4. sınıf üniversite öğrencilerine yönelik "Cevher Sensin" adı ile uzun dönem staj programı hayata geçirildi.

Program kapsamında genç yetenekler, satış ve pazarlamadan AR-GE'ye, finanstan insan kaynaklarına kadar birçok birimde gerçek iş deneyimi kazanma fırsatı bulacak.

Başvurular 12 Ocak'a kadar devam ederken, 4 ay sürecek program boyunca deneyimli çalışanlar mentörlük desteği sağlayarak yeni nesil yeteneklerin öğrenme yolculuğunu güçlendirecek.

- "Attığımız her adım, geleceğin standartlarını belirleme vizyonumuzun bir parçası"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, geleceğe hazır olmak için yalnızca yeni teknolojileri takip etmenin yeterli olmadığını belirtti.

Yalçıntaş, kendileri için gerçek dönüşümün, yapay zeka ve dijital araçları iş süreçlerinin merkezine entegre ederek hem operasyonel mükemmelliği güçlendirmek hem de sürdürülebilir değer yaratmak olduğunu vurgulayarak, "Bu süreç, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmeyi, veriyi stratejik bir kaynak olarak kullanmayı ve karar alma süreçlerimizi daha hızlı, doğru ve etkin hale getirmeyi kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Sektörde fark yaratan, güçlü ve sürdürülebilir bir şirket olmayı amaçladıklarına dikkati çeken, Yalçıntaş, şunları kaydetti:

"Yapay zeka eğitimlerimizin yanı sıra verinin iş süreçlerimize entegrasyonuna yönelik attığımız her adım, geleceğin standartlarını belirleme vizyonumuzun bir parçası. Bu yolculuk, OYAK Maden Metalürji şirketlerinin vizyonunu hayata geçirmek için kritik bir adım. Sürdürülebilirlik, inovasyon ve insan odaklı yaklaşımımızla çelik endüstrisinde liderliği üstleniyor, insan, teknoloji ve gezegen için daha dengeli bir dünya inşa etmeyi hedefliyoruz."