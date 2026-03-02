OYAK'tan Anıtkabir ziyareti

İSTANBUL - OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş ve beraberindeki heyet, şirketin 65'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile kurum personelinden oluşan heyet, törene Aslanlı Yol'da yürüyerek başladı.



OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Aksakallı, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunan heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Açıklamada Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarına yer verilen Aksakallı, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin Banisi Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yurt içinde ve yurt dışında kanları ve canları pahasına ülkemizin bekasını sağlayan ordumuzun cefakar ve fedakar mensuplarının alın teriyle kurulan ve yaşatılan Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun 65'inci kuruluş yıl dönümünde huzurunuzda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Küresel bir aktör olma vizyonumuzu hayata geçirmek için kurumumuzu adalet ve liyakat esas alan yönetim ilkeleriyle üyelerimizin refahını önceleyen anlayışla daha ileriye taşıyarak, ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam edeceğiz. Aziz hatıranızı saygı ve minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için tüm gücümüzle çalışacağımızı huzurunuzda bir kez daha ifade ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."