Özbekistan'da misafir edilecek depremzedeler Hatay'dan uğurlandı

HATAY - Özbekistan Cumhuriyeti tarafından Nevruz Bayramı dolayısıyla misafir edilecek, öksüz ve yetim çocukların da yer aldığı 160 depremzede Hatay'dan uğurlandı.

Hatay Havalimanı'ndaki uğurlamaya katılan Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, AA muhabirine, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 29 Ocak'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında Hataylı depremzedeleri ülkesinde misafir edeceklerini açıkladığını hatırlattı.

Bu kapsamda Hataylıları Özbekistan'a uğurladıklarını ve bunun için mutlu olduklarını belirten Haydarov, "Hataylı kardeşlerimiz Özbekistan'da hem Ramazan hem de Nevruz bayramını birlikte yaşayacaklar. Orada Özbekistan'ın tarihini, medeniyetini, dilini görecekler, öğrenecekler, iki ülke arasındaki dostluk pekişecek." dedi.

Özbekistan'a uğurlanan afetzedelerden Cevat Aslan da eşi ve oğluyla gideceklerini ve bunun için çok mutlu olduklarını söyledi.

Bu imkan kendilerine sağlandığı için teşekkür eden Aslan, "Özbekistan'daki kardeşlerimizi göreceğiz, tanıyacağız. Bu olanağı sağladıkları için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Depremzedelerden Leyla Güner ise oğlu ve kızıyla yola çıktıklarını belirtti.

İki bayramı da Özbekistan'da geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Güner, şunları kaydetti:

"Sağ olsun Özbekistan Cumhurbaşkanı ve değerli Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan biz depremzedelere Nevruz Bayramı için böyle bir seyahat düzenledi. Depremzedelere moral olsun diye, sağ olsunlar, Allah razı olsun onlardan. Türkiye ve Özbekistan kardeş ülkeler, oraya gittiğimiz için mutluyuz, Özbekistan bizim kardeş ülkemiz. Nevruz Bayramı'nda dileğimiz, bütün dünya için inşallah barış olur, savaşlar durur, hiçbir yerde savaş olmaz, bütün ülkeler kardeşçe yaşar inşallah."

Daha sonra, aralarında öksüz ve yetim çocukların da yer aldığı 160 Hataylı depremzede, pasaport ve bilet işlemlerinin ardından Özbekistan'a uğurlandı.



Yurt Dünya 20.03.2026 05:46:37
