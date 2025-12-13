"Özellikli İşletme Ödülü" alan Antalya'daki tesis, yöresel ürünlere de ağırlık veriyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Gault&Millau Türkiye 2026 Gastronomi Rehberi'nin "Özellikli İşletme Ödülü"nü alan Flow Manavgat Şelale'de, özellikle yöresel ürünlere de ağırlık veriliyor.

İşletme sahibi Cengiz Haydar Barut, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesisi üç yıl önce Manavgat Belediyesinden kiralandıklarını ve bölgeye yakışan bir proje hayata geçirdiklerini söyledi.



Gault&Millau ödüllerinin önemini anlatan Barut, gezginlerin kullandığı önemli bir rehber olduğuna dikkat çekerek, "Özellikli İşletme Ödülü"nü almanın kendileri için önemli olduğunu ifade etti.

Manavgat'ın tanıtımı için de bu rehberin içinde olmanın ve gezginlere yol göstermenin çok keyifli olduğunu anlatan Barut, şunları kaydetti:

"Keyifli yemekler sunuyoruz, yöresel lezzetlerin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm mutfaklardan seçkiler bulunduruyoruz. Manavgat susamını, tahinini, hibeşini, tüm Antalya genelinde üretilen özellikle coğrafi işaretli ürünleri elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Yani yerel malzemeleri mümkün olduğu kadar fazla kullanmaya çalışıyoruz."



Barut, bu tarz ödüllerin sektör için motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

