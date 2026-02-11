İlginizi Çekebilir

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği
GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi
Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü
Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi
Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı
Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi
Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı
Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi

Özgecan Aslan ölümünün 11. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı

Özgecan Aslan ölümünün 11. yılında Mersin

Özgecan Aslan ölümünün 11. yılında Mersin'deki mezarı başında anıldı

MERSİN - Mersin'de okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilen Özgecan Aslan için ölümünün 11. yılında kabri başında anma programı düzenlendi.

Anne Songül ve baba Mehmet Aslan, Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te 19 yaşındayken öldürülen kızlarının Mersin Şehir Mezarlığı'ndaki melek figürlü anıt mezarını ziyaret etti.

Aile yakınları ve vatandaşların da katıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Katılımcılar, daha sonra Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı.

- "Sanki rüyadayız, 11 yıl geçmiş"

Baba Mehmet Aslan, gazetecilere, kadınlara kıyanları lanetlediğini söyledi.

Gözyaşlarını tutamayan Aslan, "Bugün 11'inci yıl. Sanki rüyadayız, 11 yıl geçmiş. Uzak ve yakın diyarlardan bizi yalnız bırakmayan bütün dostlara selam olsun. Ben aslında çok konuşurum ama bugün konuşamayacağım. Sevgiden, adaletten başka bu işin çıkış yolu yok." dedi.

- "Allah hiçbir anneye, babaya bu acıyı göstermesin"

Anne Songül Aslan da evlat acısının tarifsiz olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özge'm göç edeli 11 yıl oldu. Allah hiçbir anneye, babaya bu acıyı göstermesin. Evladımın hiçbir suçu yoktu, hayalleri, hedefleri vardı. 'Okuyacağım, dünyanın en iyi psikoloğu olacağım anne.' diyordu. Çok dürüst, namuslu, pozitif insandı. Güler yüzlüydü, derslerine çalışırdı. İşinde, gücünde bir kızdı. Allah, o acıyı ona yaşatanların aynısı onlara yaşatsın."

- Özgecan Aslan'ın öldürülmesi

Üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste katledilmişti. Tutuklu sanıklar Ahmet Suphi Altındöken, babası Necmettin Altındöken ve Fatih Gökçe, yargılama sonucunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin faili Ahmet Suphi Altındöken, Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum tarafından 11 Nisan 2016'da öldürülmüştü.



Yurt Dünya 11.02.2026 15:56:51 0
Anahtar Kelimeler: özgecan aslan ölümünün 11. yılında mersin'deki mezarı başında anıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Bahçeli’nin Haberi Var mı Acaba?
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Kardeşlik Alayları Yeniden Kuruluyor: 9 Şubat’ın Tarihi Kodları
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

TAV İşletme Hizmetleri ile Kepler Club'dan misafir deneyimini geliştiren işbirliği

2

GÜNCELLEME - Hatay'da nehre düştüğü iddia edilen kişinin cansız bedenine ulaşıldı

3

Deprem konutlarında açıklanan fiyatlar hak sahiplerini sevindirdi

4

Doğa Koleji öğrencileri First Lego League Challenge'tan ödüllerle döndü

5

Konyaaltı Belediyesi ‘LÖSEV İncileri Projesi’ kapsamında etkinlik düzenlendi

6

Kahramanmaraş inşaat ve yapı teknolojileri fuarı açıldı

7

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü yıkıldı

8

Antalya’da genç kadın ve çocuğu kombi gazından zehirlendi

9

Kadirli ilçesinde ramazan ayı öncesi fırınlarda denetim yapıldı

10

Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi