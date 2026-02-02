Özgür Özel Osmaniye’de konuştu: Depremin siyaseti olmaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü öncesi geldiği Osmaniye'de, “Bu işin siyaseti olmaz. Bu işte bizim ağzımızdan bugüne kadar gelip şunu yaptım bunu yaptım diye söyledik mi? Yok. Ama inkar ediyor adam. 'Hiçbir şey yapmadılar, hepsini ben yaptım' diyor. O zaman karşısına rakamlar çıkıyor. Bakalım bugün deprem haftasının ilk günü. Ben bugün Osmaniye'den başlayıp depremdeki tüm illeri gezeceğim. Bu gerçekleri konuşacağız. Bakalım Tayyip Bey, özür dileyecek mi?” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli programları için geldiği kentte, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, kendisini karşılayan partililere hitaben konuşma yaptı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde deprem bölgesine ziyaret yaptığını aktaran Özel, hayatını kaybedenleri andı. 6 Şubat'ın acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen Özel, "Hep beraber hem Osmaniye'nin hem tüm deprem bölgesinin sorunlarını bir kez daha yerinde görmek, söylemek, eksikleri dile getirmek, kendi yapacaklarımızı söylemek üzere buradayız " dedi.

Deprem sürecinde enkazlara günlerce ulaşılamadığını belirterek eleştirilerde bulunan Özel, "Ben deprem meselesiyle ilgili, depremi duyduğu anda grup başkanvekili olarak 120 milletvekilini bir gün içinde Adana'nın eski havalimanına çağrı yaptım. Çünkü o gün Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'nın pistleri tahrip olmuştu, uçaklar inemiyordu. Adana Havalimanı'na 120 milletvekilini toplayan, onları illere göre paylayan, onları depremin üzerinden 12 saat geçtikten itibaren tüm bölgeye dağıtan, ilk akşam da deprem bölgesine gelen, deprem bölgesi uyumayan, onlar su içmeden içmeyen, çorbasına kavuşmadan çorbasına kavuşmayan ve 45 gün boyunca deprem bölgesinde kalan bir kardeşinizim. Biz, depremden siyaset çıkarmadık. Bütün belediyelerimizi teker teker illerimizle ilişkilendirdik" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNE CUMHURBAŞKANI 38 KEZ, BEN 50'NCİ KEZ GİTTİM'

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya ve daha birçok CHP'li belediyenin deprem bölgesinde çalıştığını ifade eden Özel, "Bunları hiç konuşmadık, hiç söylemedik. Ne zamana kadar? Tayyip Erdoğan çıkıp bize ‘Siz deprem bölgesinde yoktunuz, enkaz sırasında yoktunuz, devamında yoktunuz, bir işin ucundan tutmadınız’ diyene kadar. Ve burada, Osmaniye'den açıklıyorum. Geçtiğimiz günlerde ‘Depremden sonra neredeydin Özgür Efendi' dedi bana. Dedim ki arkadaşlara dönün bakın. Deprem bölgesine Erdoğan kaç kere gitti, Özgür Özel kaç kere gitti. Erdoğan, depremden sonra deprem illerine toplam 38 kez gitmiş. Özgür Özel ise 26’sı o günkü görevi olan grup başkanvekili olarak, 23’ü de genel başkan olduktan sonra toplam 49’uncu kez gitmiş. Aha bugün 50’ncidir. Değerli Osmaniyeliler, Sayın Erdoğan '2 kere 2, 4 eder' dese dönüp kerrat cetvelini kontrol edin" ifadelerini kullandı.

'3 YILDA DEPREM KONUTLARININ YÜZDE 70'İNİ YAPTI'

Deprem konutlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Özel, "O deprem konutları yapılırken bir çakıl taşını ucundan tutan, alnının terini o harca katan, orada o deprem konutunun temelinden çatısına kadar bir damla teri nasip olmuş olan kim varsa Allah hepsinden razı olsun. Sanki deprem konutunu kendi cebinden yapmış gibi, sanki yıllarca toplanan vergileri zamanında yapmış da yaptığı evler hiç yıkılmamış gibi, yıkılanların yerine yapılanları milletin parasıyla, devletin parasıyla kendi öz eseri gibi anlatıyor. Hadi anlatıyorsun, sen ne söz verdin depremin ertesi günü? Dedin ki '1 yıl içinde 650 bin konutu yapıp, ben vereceğim. Oyu bana verin. Yeni bir hükümet alışana kadar aylar yıllar geçer, onlar yapamaz ben 1 yıl içinde yaparım' dedin. Sen bunu diyerek oyları topladın. Ne oldu? 1 yılın sonunda biz buradaydık. 1 yılın sonunda bitecek dediği evlerin yüzde 2,7'si bitmişti. '2 yılın bittiği gün bitecek' dediği evlerin yüzde 30'u bitmişti. 3 yıl doluyor bugün ve ben konuşuyorum. Daha bitmedi, konteynerde kalan var. 3 yılın sonu oldu, 'Vereceğim, yapacağım' dediği evlerin yüzde 70'ini yaptı. 11 ilimizde toplam 270 bin kişi konteynerde kalıyor" dedi.

'DEPREM KONUTLARI İÇİN VATANDAŞA BOŞ SENET İMZALATIYORLAR'

Deprem konutları için hak sahiplerine boş senet imzalatıldığını öne süren Özel, “Ya kardeşim deprem konutu dediğin afet kanununa göre yapılır. Afet kanununda 'vergi alınmaz' diyor. O gün bugün soruyorum, bakanı lafı çeviriyor. Nerelere lafı getiriyor nerelere ama şunu söyleyemiyor. Buradan Erdoğan'a söylüyorum. Şunu söyle. Bak bazısı falan değil, hepsi için söyle. Ben de biliyorum ki tamamen kanun çerçevesinde olandan faiz alamazsın. Şunu söyle, milleti kandırma. 'TOKİ konutları, rezerv alanlara yapılan konutlar ve esnafın iş yerlerinden faiz alınmayacak. TÜFE alınmayacak, memur maaş artışı dahil hiçbir fiyat farkı alınmayacak' Bunu söylersen bu hafta deprem bölgesine müjde olur ama tutar belli değil, faiz belli değil, at imzayı. Dükkandan faiz alırım neden? Kanun açık yazmamış. Getir çıkaralım. Rezerv alana yapılandan alırım. Kanun açık, yazmamış. Yerinde dönüşümden alırım. Kanun açık yazmamış. Açık açık söylüyorum Osmaniye'den. Bu hafta Meclis de açık. Getirin kanunu açık açık yazalım, bu milletten faiz alınmasın, maliyet ne kadarsa o maliyet üzerinden hesap görülsün, millet rahat etsin."

'BU İŞİN SİYASETİ OLMAZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Özgür Özel deprem bölgesine uğramadı.' 'Gelip fotoğraf çektirmek dışında ne yaptınız' dediğini belirten Özel, deprem bölgesinde parti olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Depreme gelen, koşan hangi belediyeden olursa tüm emekçilerine bir kez daha yürekten teşekkür ediyoruz. Bu işin siyaseti olmaz. Bu işte bizim ağzımızdan bugüne kadar gelip şunu yaptım bunu yaptım diye söyledik mi? Yok. Ama inkar ediyor adam. 'Hiçbir şey yapmadılar, hepsini ben yaptım' diyor. O zaman karşısına rakamlar çıkıyor. Bakalım bugün deprem haftasının ilk günü. Ben bugün Osmaniye'den başlayıp depremdeki tüm illeri gezeceğim. Bu gerçekleri konuşacağız. Bakalım Tayyip Bey, özür dileyecek mi?” diye konuştu.

‘HAKSIZLIKLARI SÖYLEMEYE GELDİM BÖLGEYE’

Deprem bölgesinde haksızlıklar yaşandığını söyleyen Özel, "6 milyonluk eve 3 milyon biçilen değerleri, rezerv alan sorunlarını, acil kamulaştırmanın yarattığı haksızlıkları söylemeye geldim bölgeye. Teslim edilmeyen konutlar var, onları söylemeye geldik. Teslim edilse de tadilat isteyen, para olmadığı için geçilemeyen konut var. Teslim edilmiş konut ama gidip de oturmak için içine eşya almak lazım, bu paralar yok. O konuta geçersen aidat başlıyor, aidat ödeyecek imkan yok. O konuta taşınınca yeni masraflar var ama gelir yok. Nasıl ödenecek elektrik? Nasıl ödenecek doğal gaz? Bunun için bu konutların her birine mutlaka ve mutlaka, kişi sabit bir gelir taşıyana kadar bu konutlarda elektriğin, suyun, doğal gazın uzun süre desteklenmesi, parası olmayanlara ücretsiz verilmesi lazım. Dükkanlar yapılmadı. 70 metrekare dükkanda çalışan, 10 metrekare konteynere kaldı. Şimdi bitene 20 metrekare yer söylüyorlar. Esnaf metrekareye göre ciro yapıyor çoğu iş kolunda. Bunu dile getiriyorlar. Yapılmayan dükkanın sahibi eve geçse nasıl ödeyecek aidatı, elektriği, suyu, diğer masrafları. Biliyorsunuz mücbir sebep verginin çıkmamasına, alınmamasına imkan sağlayan bir kanun. O kanunun 30 Kasım'da süresi doldu ve uzatmadılar. Yani şimdi konteynerdeki esnaftan vergi, SGK primi istiyorlar. Esnaf kredi istiyor. Yıkılmış bitmiş yeniden işe başlayacak. Halk Bankası'na gidiyor, kredi alayım diyor. 'Vergi borcun var, SGK borcun var, borcu yoktur kağıdı getir' diyor. Buradan ilan ediyorum. Depremde ezilmiş esnafın borcu olmaz, onun borcu yoktur. Ondan bu belgeyi isteyenin vebali çoktur. Osmaniye'de ağır hasarlı 14 okuldan 8'i bitti, 6 okul şantiye. Aile sağlığı merkezleri, birinci basamak merkezleri, hekim, hemşire, yardımcı personel açığı büyük bir sıkıntıdır. Bunların üzerinde durmak lazım" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, konuşmasının ardından deprem şehitliğini ziyaret ederek dua okudu. Mezarlara çiçek bırakan Özel, daha sonra konteyner kentte yaşayan depremzedelerle bir araya geldi.