İSTANBUL - Özyeğin Üniversitesi, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi, verimliliğini odağına alan bütüncül yaklaşımıyla sürdürülebilir geleceğe katkı sunmaya devam ediyor.

Söz konusu sertifikayı alma sürecinde, üniversitenin sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesindeki uygulamaları ve çevresel duyarlılığı esas alan kurumsal yapısı rol oynuyor.

Üniversitenin sürdürülebilirlik uygulamaları sayesinde su, enerji, atık yönetimi, ulaşım ve biyoçeşitlilik gibi birçok alanda sürdürülebilir yaşam önceliklendiriliyor.

Bu kararlılık doğrultusunda 2025-2026 akademik yılını "Su Yılı" ilan eden üniversite, suyun verimli kullanımı konusunda farkındalık oluşturma ve kurumsal dönüşümü destekleme yönündeki stratejik yol haritasını hayata geçirdi.

Su Yılı kapsamında kampüsteki su tüketimine dair şeffaf verileri paylaşan üniversite, öğrenci kulüpleriyle su tasarrufu projeleri üretiyor, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Üniversitesi, su verimliliği alanındaki bu başarısını, enerji verimliliği ve atık yönetimi başta olmak üzere çevresel sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını kapsayan bütüncül bir yönetim anlayışıyla destekliyor.

Kampüs genelinde enerji tüketiminin izlenmesi ve azaltılmasına yönelik verimlilik odaklı altyapılar kullanılırken, atıkların kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılması süreçleri de sistematik olarak yönetiliyor.

Doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan entegre yaklaşım, üniversitenin çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen sürdürülebilirlik vizyonunun parçasını oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik alanındaki yaklaşımıyla üniversite, su kaynaklarının etkin ve verimli yönetimine ilişkin uluslararası bir başarıya imza atarak, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı aldı.

Bu kapsamda TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve beraberindeki heyet, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti.



Rektör Prof. Dr. Barış Tan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen buluşmada, sürdürülebilirlik, su verimliliği ve kurumsal dönüşüm odağında karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, ziyaret, sertifika takdimiyle tamamlandı.

- "Başarımız, uzun soluklu ve bütüncül yaklaşımın sonucu"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan, söz konusu başarının, uzun soluklu ve bütüncül yaklaşımın sonucu olduğunu belirtti.

Doğal kaynakları stratejik değer olarak ele alan, ölçülebilir ve sürekli iyileştirmeyi esas alan sürdürülebilirlik vizyonlarıyla çevresel sorumluluğu kurumsal yapılarının merkezine yerleştirdiklerini aktaran Tan, "Bu kapsamda TS ISO 46001 sertifikasını, üniversitemizin sürdürülebilirlik yaklaşımını ölçülebilir ve denetlenebilir bir sistem olarak ele aldığının somut bir göstergesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tan, alandaki liderliklerinden ve Türkiye'de bu sertifikayı alan ilk üniversite olmaktan gurur duyduklarını kaydederek, sürecin tüm yükseköğretim kurumlarına ilham olmasını diledi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin de suyun, hayatın, üretimin ve medeniyetin temeli olmasının yanı sıra etkin biçimde yönetilmesi, korunması ve hesap verebilir şekilde kullanılması gereken stratejik değer olduğuna işaret etti.

TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi'nin kurumların suyu nasıl yönettiği, izlediği ve sürekli iyileştirdiğini ortaya koyan çağdaş yönetim yaklaşımı sunduğunu anlatan Şahin, Özyeğin Üniversitesi'nin belgeyi almaya hak kazanmasının örnek bir uygulama olduğunu belirtti.

Şahin, Özyeğin Üniversitesi'nin, sürdürülebilirliği, kurumsal sistem olarak ele aldığını açıkça gösterdiğini aktararak, "Bu belge, çevresel sorumluluğun akademik bilinç ve kurumsal disiplinle bütünleşmesinin somut bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.