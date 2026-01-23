İlginizi Çekebilir

Para atlet Umut, dünya dördüncüsü olduğu Fransa'da bu kez zirveye odaklandı

ADANA - BEYZA KAYNARPUNAR - Fransa'da 2022'de düzenlenen Liseler Dünya Spor Oyunları'nda dördüncü olan 21 yaşındaki bedensel engelli atlet Umut Çabuk, aynı ülkede ağustosta yapılacak Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Adana'da doğuştan bedensel engelli olan Umut, 10 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle atletizmle tanıştı. Umut, tekerlekli sandalye yarışında kendini geliştirmek için 2015'te Adana Amatörce Spor Kulübü'nde eğitim almaya başladı.

Milli takım antrenörü Nuray Sev'in desteğiyle Türkiye şampiyonlukları elde eden genç para atlet, 2022'de ise Fransa'nın Caen kentinde düzenlenen Liseler Dünya Spor Oyunları'nda genel klasmanda dünya dördüncüsü oldu.

Eğitimini Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 3. sınıfta sürdüren Umut, Paris'te ağustosta yapılacak Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Şampiyona öncesi antrenmanlarına Serinevler Atletizm Pisti'nde devam eden genç sporcu, Fransa'dan bu kez altın madalyayla ayrılmak istiyor.


- "Engeller sadece zihindedir"

Umut Çabuk, AA muhabirine, çocuk yaşlardan itibaren hayatının sporla iç içe olduğunu söyledi.

Bedensel engeline rağmen pes etmeden çalıştığını dile getiren Umut, şöyle konuştu:

"Spor benim için hayata tutunmanın en güçlü yolu. Bedensel engellilerin gücünün az olduğu zannedilir ama biz de güçlüyüz. Engeller sadece zihindedir. Sporu kendimi özgür hissettiğim ve gücümü keşfettiğim bir alan olarak tabir edebilirim. Engelimi engel olarak görmüyorum. 11 yıldır para atletizmle ilgilendiğim için bunu artık günlük yapmam gereken bir görev olarak görüyorum. Yarışlarda elde ettiğim başarılar da beni motive ediyor."

Umut, bazen zorlansa da üniversite eğitimi ve atletizmi beraber yürüttüğünü anlattı.

İsviçreli para atlet Marcel Hug'u örnek aldığını belirten Umut, "Ben de ileride Marcel Hug gibi rekorlar kırmak istiyorum. Beni en çok etkileyen yönü çalışkan ve disiplinli olması. Onun bu yönünü örnek alıyor ve kendi spor hayatımda uygulamaya çalışıyorum." dedi.

Umut, altın madalya hedefine ulaşmak için yoğun tempoda çalıştığını vurgulayarak, "Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda birinci olup ülkemi gururlandırmak ve İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Engelli bireylere evden çıkmaları tavsiyesinde bulunan Umut, "Dünya spor ve sanat gibi farklı etkinliklerle dolu bir yer, bunlara yönelebilirler. Bu alanlarda yeteneklerini keşfedip kendilerini geliştirebilirler. Ben kendimi sporda keşfettim ve bu alanda ilerledim. Bundan dolayı da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.


- "Spor Umut'un yaşam biçimi oldu"

Milli takım antrenörü Nuray Sev de sporcusunun, Türkiye şampiyonalarındaki başarılarıyla kendisini gururlandırdığını söyledi.

Daha büyük zaferler elde etmek için antrenmanlara devam ettiklerini dile getiren Sev, şunları kaydetti:

"Umut ilk zamanlar antrenmanlara ailesinin kucağında gelip giden ve kendi işlerini tek başına yapamayan bir bireydi. Şimdi spor Umut'un yaşam biçimi oldu. Bu anlamda onu hayata kazandırmak adına verdiğim emek ve Umut'un ortaya koyduğu sabır ve emek için minnettarım. Umut başarılı ve azimli bir sporcu. Engelli sporcular bizden daha fazla zorluk derecesiyle mücadele ediyorlar. Umut'un da zorlandığı ve rahatsızlandığı dönemler, bundan dolayı motivasyonunu kaybettiği zamanlar da oldu ama hedeflerinde vazgeçmedi, tekrar spora odaklandı."



