"Paycell Okul Kartı" projesi hayata geçirildi

İSTANBUL - Turkcell'in dijital ödeme ve finansal teknoloji markası Paycell, "Paycell Okul Kartı" projesini hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerine hem finansal kullanımlarında hem de okul giriş-çıkışlarında kullanabilecekleri TROY logolu kartlar dağıtıldı.

Turnike ve geçiş sistemleri sağlayıcısı Okulyo ile geliştirilen kartlar, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) bünyesindeki yerli ödeme sistemi TROY altyapısıyla üretildi.

Paycell Okul Kartı ile öğrenciler okul kantinlerinde ve yemekhanelerde nakitsiz alışveriş yapabilirken, harçlıklarını okul dışında da kontrollü biçimde harcayabiliyor. Kartların kullanım alanları belirli sektörlerle sınırlandırılarak öğrencilerin güvenli harcama yapmaları da teşvik ediliyor.

Öğrenciler tarafından okul kimlik kartı olarak da kullanılabilen kartların üzerinde, öğrencinin fotoğrafı, okul adı, öğrenci bilgileri ve numarası da yer alıyor. Böylece öğrenciler tarafından, turnikelerde hızlı ve güvenli giriş-çıkış işlemleri için de kullanılabiliyor.

Proje aynı zamanda velilere, çocuklarının harcamalarını ve okula giriş-çıkış bilgilerini dijital ortamda takip edebilme imkanı sunuyor.

İlk aşamada ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi'nde yer alan 56 okulda hayata geçirilen proje kapsamında, bugüne kadar 50 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı. Projenin yıl sonuna kadar Türkiye genelindeki 400 okulda 200 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, öncelikli hedeflerinin kullanıcılarının finansal işlemlerini sadeleştirmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Dolaz, hayata geçirdikleri projenin, öğrencileri, velileri ve okul yönetimlerini kapsayan geniş bir ekosisteme dokunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"TROY altyapılı kartlar, öğrenciler için nakitsiz ve güvenli bir harçlık yönetiminin yolunu açarken, velilere de çocuklarının harcama ve okula giriş-çıkış bilgilerini dijital olarak takip edebilme imkanı sunuyor. Sistem yanı zamanda, okul yönetimlerinin kampüs içi güvenlik ve harcama süreçlerindeki operasyonel yükünü hafifleterek denetimi kolaylaştırırken, erken yaşta finansal okuryazarlığı teşvik ederek geleceğin bilinçli bireylerine katkı sağlıyor. Paycell olarak, ödeme deneyimini sadece bir işlem olmaktan çıkarıp, günlük yaşamda pratik ve akıllı bir yol arkadaşına dönüştürmek için çalışmaya devam ediyoruz."



