Pegasus CEO'su Güliz Öztürk, BM Global Compact Türkiye Başkanı seçildi

İSTANBUL - Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, Birleşmiş Milletler (BM) Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen 4. Olağan Genel Kurul toplantısında Öztürk, görevi son iki dönem başkanlık yapan Ahmet Dördüncü'den devraldı.



Yeni dönemde iş dünyasının sürdürülebilirlik dönüşümünü hızlandıracak çalışmalara öncülük edecek Öztürk, BM Global Compact Türkiye'deki görevinin yanı sıra Women in Sales Network (WiSN) platformunda eş başkanlık yapıyor. Öztürk, Özyeğin Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Danışma Kurulu'nda da yer alıyor.



Özellikle genç kadınların kariyer yolculuklarını desteklemeye odaklanan Öztürk, mentörlük programları, üniversite buluşmaları ve şirketin Türk Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğiyle yürüttüğü "Her Adım Geleceğe Burs Fonu" gibi projeler aracılığıyla genç kadınların eğitim ve kariyer fırsatlarına erişimine katkı sağlıyor.



Hava yolu sektöründe kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesini destekleyen girişimlerde rol alan Öztürk, iş dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi konusundaki çalışmalarıyla tanınıyor.



- "Üç temel eksende yürüteceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güliz Öztürk, dünyanın cesur, güvenilir ve eyleme geçen bir iş dünyası liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İş dünyasının bugün alacağı kararlar, dünyamızın ortak refaha doğru ilerleyip ilerlemeyeceğini belirleyecek. BM Global Compact Türkiye'nin yeni dönem çalışmalarını üç temel eksende yürüteceğiz. Şirketlerin sürdürülebilirlik alanında bilgi ve uygulama kapasitesini artıracağız, ortak hareketi hızlandıracağız ve sürdürülebilirliğin yarattığı iş değerini daha görünür kılacağız."



