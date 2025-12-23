Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü'nün resmi hava yolu partneri oldu

İSTANBUL - Pegasus Hava Yolları, global marka yolculuğunda önemli bir adım atarak, spor kulüplerinden Chelsea Futbol Kulübü ile küresel işbirliği gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Pegasus, Chelsea Futbol Kulübü'nün erkek ve kadın futbol takımlarının resmi hava yolupPartneri oldu.

Chelsea Futbol Kulübü'nün güçlü global erişimi ve dünya genelindeki geniş taraftar kitlesiyle desteklenen bu işbirliği kapsamında Pegasus, öncelikli yurt dışı pazarlarda yenilikçi iletişim kampanyaları hayata geçirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, bu işbirliğiyle yenilikçilik, küresel büyüme ve insanları birbirine bağlama vizyonunu paylaşan iki güçlü markanın bir araya geldiğini belirtti.

Futbolun evrensel gücüyle, global marka yolculuklarını daha da ileri taşımayı hedeflediklerini aktaran Dedeköylü, "Chelsea'nin global taraftar kitlesi, bizim uluslararası erişimimizle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Birleşik Krallık, 5 farklı noktaya uçtuğumuz ve büyümeyi sürdürdüğümüz önemli pazarlarımızdan biri. Chelsea Futbol Kulübü işbirliğiyle taraftarlar ve misafirlerimiz için ilham veren deneyimler yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Chelsea Futbol Kulübü İş Ortaklıkları Satış Direktörü Oliver Boden de Pegasus Hava Yolları'nın son yıllardaki büyüme performansının ve seyahati herkes için erişilebilir kılma vizyonunun son derece etkileyici olduğunu aktardı.

Hava yolu sektörünü dönüştürme hedeflerinin ve filo yatırımlarının, ne kadar büyük düşündüklerini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayan Boden, "Pegasus ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyor, yolculuklarının bir sonraki aşamasında onları desteklemeyi ve birlikte benzersiz bir ortaklık inşa etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

