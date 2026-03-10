Pendikspor-Serikspor'u 4-3 yendi

İlginizi Çekebilir

Pendikspor-Serikspor

Stat: Serik İsmail Oğan

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Ramazan Ufuk Avdaş, Kurtuluş Aslan

Serikspor: Veysel Sapan, Martynov, Selim Dilli, Montes, Mehmet Demirözü (Dk. 46 Caner Cavlan), Skvortsov (Dk. 46 Nwachukwu), Burak Asan, Şeref Özcan (Dk. 46 Bilal Ceylan), Nalepa, Sami Gökhan Altıparmak, Topalli

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Soldo, Berkay Sülüngöz, Sequeira, Denic, Harris (Dk. 69 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Hamza Yiğit Akman, Thuram, Bekir Karadeniz (Dk. 85 Yiğit Fidan), Kitsiou (Dk. 85 Erdem Gökçe)

Goller: Dk. 14 Hamza Yiğit Akman, Dk. 21 ve Dk. 90 3 Thuram, Dk. 31 Soldo (Atko Grup Pendikspor), Dk. 74 Topalli, Dk. 80 Montes, Dk. 88 Bilal Ceylan (Serikspor)

Kırmızı kart: Dk. 42 Hamza Yiğit Akman (Atko Grup Pendikspor)﻿
 

Sarı kartlar: Dk. 29 Thuram, Dk. 50 Harris (Atko Grup Pendikspor), Dk. 88 Bilal Ceylan, Dk. 89 Selim Dilli, Dk. 90 2 Burak Asan, Dk. 90 4 Caner Cavlun (Serikspor)
 

 

ANTALYA - Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Serikspor'u 4-3 yendi.
 



