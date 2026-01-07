Peugeot yılın ilk kampanyasını başlattı

İlginizi Çekebilir

İSTANBUL - Peugeot, ocak ayında binek ve hafif ticari araç modelleri için başlattığı kredi kampanyasını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında fastback SUV tasarımıyla 48V hibrit teknolojisine sahip 3008'in tüm donanım seçenekleri ve elektrikli E-3008'in Allure versiyonunda, tüzel müşterilere özel 700 bin liraya 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

Peugeot 2008 modelinde tüzel müşterilere 200 bin liraya 12 ay vadeli ve faizsiz kredi imkanı sağlanırken, elektrikli E-2008 modelinde 250 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

Markanın 7 koltuklu 5008 GT ve elektrikli E-5008 Allure donanım seviyelerinde tüzel müşterilere 1 milyon lira için 6 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi imkanı tanınıyor. Elektrikli E-208 modelinde ise bireysel müşteriler 350 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 0,49 faizli kredi avantajından yararlanabiliyor.

Hafif ticari araç grubunda, Rifter'ın manuel şanzımanlı Allure donanım seviyesinde bireysel müşterilere 500 bin liraya 9 ay vadeli faizsiz kredi, otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanımlarında ise 700 bin liraya 9 ay vadeli faizsiz kredi seçenekleri sunuluyor.

Partner Van ve Expert Van modellerinde 600 bin liraya 9 ay vadeli faizsiz kredi, Expert Traveller ile Boxer Van ve Minibüs modellerinde 1 milyon liraya 6 ay vade ve faizsiz kredi imkanları yer alıyor.



