Piapiri "En İyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi" ödülüne layık görüldü

İSTANBUL - ÜNLÜ & Co'nun kurum içinde hayata geçirilen yenilikçi fintek girişimi Piapiri, Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde "En İyi Kurum İçi Girişimcilik Projesi" kategorisinde ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Girişimci Kurumlar Platformu ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl yedincisi düzenlenen Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nde, kurum içinden doğan yeni girişimler, yenilikçi işbirlikleri ve başarılı kurum içi girişimcilik uygulamaları değerlendirildi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede Piapiri, ana faaliyet alanına yakınlık, kurum içi fikir geliştirme süreci, üretilen ölçülebilir değer, ticarileşme potansiyeli gibi kriterlerde öne çıkarak ödüle layık görüldü.

Piapiri, 2022'de bireysel yatırımcıların karar alma süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen ve kısa sürede önemli büyüme kaydeden fintek girişimi olarak faaliyet gösteriyor. Yatırım alanında şeffaf ve yenilikçi çözümler üreten Piapiri, ücretsiz borsa verileri, canlı fiyat takip ekranları, teknik analiz araçları, yatırımcı eğitimleri, hazır sepetler ve yapay zeka tabanlı uygulamalar ile yatırım süreçlerini kolaylaştırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Piapiri Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İlker Özten, girişimcilik ekosisteminin gelişmesi açısından Kurumsal Girişimcilik Ödülleri'nin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Girişimcilik kültürünü kurumun merkezine yerleştiren ÜNLÜ & Co'nun vizyonunun da önemli bir yansıması olan bu ödülden dolayı gururlu ve mutlu olduklarını aktaran Özten, şunları kaydetti:

"Kısa sürede güçlü bir başarı hikayesi yaratan Piapiri'nin doğuşu ve bugün bağımsız bir teknoloji şirketine dönüşmesi, ÜNLÜ & Co'nun çalışanlarına sağladığı özgür düşünme alanının, yenilikçi fikirlere duyduğu güvenin ve girişimci değerlere verdiği önemin doğal bir sonucu. Kullanıcı deneyimini merkeze alarak geliştirdiğimiz teknolojilerle yatırım dünyasını herkes için erişilebilir hale getiriyoruz. Bu ödül hem ekibimizin hem de kurum içi inovasyon yaklaşımımızın değerli bir teyidi niteliğinde."



