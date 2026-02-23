Piyanist Maksim Mrvica 5 Mayıs'ta İstanbul'da sahne alacak

İSTANBUL - Piyanist Maksim Mrvica, "Segmenti World Tour" kapsamında 5 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek.

Biletinial'dan yapılan açıklamaya göre, Stagepass organizasyonuyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserin biletleri, Biletinial'da satışa sunuldu.



Klasik müziği modern ve rock etkileriyle yorumlayan Maksim, konserde 12. stüdyo albümü "Segmenti"de yer alan eserlerin yanı sıra kariyerine damga vuran parçaları icra edecek.



Maksim'in konser repertuvarında Chopin, Prokofiev ve Tchaikovsky'nin eserleri ile Queen ve ABBA gibi grupların şarkılarının yorumları yer alacak. Ayrıca "Exodus", "Pirates of the Caribbean" ve "Game of Thrones" gibi yapımların müzikleri de seslendirilecek.



Dünya genelinde 5 milyondan fazla albüm satışına ulaşan sanatçı, crossover piyano müziğinin önemli temsilcileri arasında gösteriliyor.

