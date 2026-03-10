Polis, şubat ayında 566 şüpheliyi yakaladı, 16 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, 1-28 Şubat tarihleri arasında il genelinde yürütülen güvenlik ve denetim faaliyetlerinin bilançosunu açıkladı. Asayişten narkotiğe, kaçakçılıktan trafik denetimlerine kadar birçok alanda gerçekleştirilen çalışmalarda yüzlerce şüpheli yakalanırken çok sayıda suç unsuru da ele geçirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, asayiş olaylarına ilişkin 566 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 16’sı tutuklanırken, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. 539 kişi ise ifadelerinin ardından adli makamların talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

NARKOTİK OPERASYONLARINDA 23 TUTUKLU

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından 146 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 23’ü tutuklandı, 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi, 113’ü ise serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarında 101 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 11’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 68 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Terör olayları kapsamında dini istismar eden terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YAKALANAN 25 YABANCI UYRUKLU SINIR DIŞI EDİLDİ

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yakalanan 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi, 1’i serbest bırakıldı. Ayrıca yakalanan 25 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranması bulunan 381 kişi yakalandı. Bu kişilerden 105’i tutuklanırken, 276’sı serbest bırakıldı.

FARKLI TÜR VE MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalarda 36 kilo 777 gram esrar ve türevleri, 2 bin 373 adet uyuşturucu hap, 652 gram metamfetamin, 281 gram bonzai, 138 gram fubinica, 9 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca 35 tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 6 av tüfeği, 11 kesici-delici alet ve 1 uzun namlulu silah ile birlikte çeşitli suçlarda kullanıldığı değerlendirilen 14 araç ele geçirildi.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 26 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara, 1900 paket elektronik sigara tütünü, 168 elektronik sigara, 1400 makaron, 45 kilogram nargile tütünü, 25 kaçak cep telefonu ve 11 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 83 tarihi eser ile 7 adet çeşitli emtia bulundu. Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 31 bin 150 TL paraya da el konuldu.

ŞUBAT AYINDA 687 BİN 363 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Trafik denetimlerinde ise abartı egzoz kullanan 90 araca 190 bin 209 TL, çift sıra park ihlali yapan 85 araca 105 bin 910 TL, engelli park yerlerini ihlal eden 157 araca 391 bin 244 TL idari para cezası uygulandı. Denetimler kapsamında 183 araç ile 185 motosiklet ve elektrikli bisiklet olmak üzere toplam 368 araç trafikten men edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.