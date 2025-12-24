Porsuk Çayı'nda cesedi bulunan öğretmenin cenazesi Mersin'de defnedildi

MERSİN - Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaybolduktan sonra Porsuk Çayı'nda cansız bedenine ulaşılan öğretmen Tuncay Arslan'ın (51) cenazesi memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

Odunpazarı ilçesinde 16 Aralık'ta kaybolduktan sonra dün bulunan Tuncay Arslan'ın cenazesi Eskişehir'deki otopsi işlemlerinin ardından Silifke ilçesine getirildi.

Arslan'ın cenazesi, Mukaddem Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından Taşucu Mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan namazın ardından Arslan'ın naaşı, toprağa verildi.

Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın cenazesine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile meslektaşları katıldı.

- Olay

Gökmeydan Mahallesi Dede Efendi Caddesi'ndeki evinden 16 Aralık'ta çıktıktan sonra haber alınamayan Sami Sipahi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Tuncay Arslan için yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince öğretmenin bulunması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Arslan'ın cansız bedeni, dün Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 6 kişilik dalgıç ekibinin su altında yaptığı taramada Porsuk Çayı'nda bulunmuştu.

