İlginizi Çekebilir

POYD üyeleri Antalya'da gala gecesinde buluştu
Kahramanmaraş'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı
Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı
Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi
TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması
QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi
Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası

POYD üyeleri Antalya'da gala gecesinde buluştu

POYD üyeleri Antalya

POYD üyeleri Antalya'da gala gecesinde buluştu

ANTALYA - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, yıl sonu dolayısıyla düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi.

Vali Hulusi Şahin, Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen gecede yaptığı konuşmada, Antalya'nın dünyada tanınan önemli bir turizm kenti olduğunu söyledi.

Kentin sahip olduğu yatak kapasitesi bakımından övünülecek durumda olduğunu anlatan Şahin, "Turizm alanında dünyanın en kaliteli hizmet sektörüne sahibiz." dedi.

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu da sektör olarak 2025'i güzel şekilde geçirdiklerini belirtti.

Yabancı turist sayısı bakımından 17 milyon rakamının önemli olduğunu vurgulayan Saatçioğlu, 2026'dan da umutlu olduklarını ifade etti.

Gecede, derneğin etkinliklerine katkıda bulunanlara plaket verildi.



Yurt Dünya 13.12.2025 01:47:13 0
Anahtar Kelimeler: poyd üyeleri antalya'da gala gecesinde buluştu

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Mesut Demir’i yalnız bırakmayın

Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

POYD üyeleri Antalya'da gala gecesinde buluştu

2

Kahramanmaraş'ta otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti

3

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

4

Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor

5

Beymen Tersane "Galleries of Luxury" konseptiyle açıldı

6

Burdur'da KBRN ve yangın tatbikatı yapıldı

7

Hatay'da "Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Ticaret ve Yaşam" söyleşisi düzenlendi

8

TSKB ve KfW Kalkınma Bankası arasında 250 milyon avroluk kredi anlaşması

9

QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi

10

Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası