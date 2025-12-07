İlginizi Çekebilir

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı
Osmaniye'de otobüsün tıra çarptığı kazada ölen 2 kişinin cenazesi Gaziantep'te defnedildi
Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı
Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu
Hatay'da kadınların yaptığı süt reçeli sofraları süslüyor
Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı
Kepez'e hayvan barınağı yapılacak
Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım:

Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı

Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu

Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı

ADANA - Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nda jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" isimli at birinci oldu.

Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 1400 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta, Çisil Simge Deniz'e ait "Kocaefe" isimli at ilk sırada yer aldı.

Jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı atın birinci olduğu koşuyu, jokeyliğini Mehmet Salih Çelik'in yaptığı "Tunçdağ" ikinci, jokeyliğini Yusuf Cengiz'in yaptığı "Akdağ Fırtınası" üçüncü oldu.

Koşuyu, Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da izledi.

Yarışın ardından düzenlenen törende atın sahibi Çisil Simge Deniz adına Aytekin Şen'e kupa verildi.



Yurt Dünya 7.12.2025 13:49:25 0
Anahtar Kelimeler: pozantı belediye başkanlığı koşusu'nu jokeyliğini halis karataş'ın yaptığı "kocaefe" kazandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye Fıstığının Değeri Artıyor
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

2

Osmaniye'de tıra çarpan otobüsteki 7 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 2 sürücü tutuklandı

3

Osmaniye'de otobüsün tıra çarptığı kazada ölen 2 kişinin cenazesi Gaziantep'te defnedildi

4

Alanya'da sağanak nedeniyle iş yerlerini su bastı, araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı

5

Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

6

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

7

Hatay'da kadınların yaptığı süt reçeli sofraları süslüyor

8

Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı

9

Kepez'e hayvan barınağı yapılacak

10

Bakan Kurum'dan Hatay ziyaretine ilişkin paylaşım: