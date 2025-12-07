Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nu jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" kazandı

ADANA - Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Pozantı Belediye Başkanlığı Koşusu'nda jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı "Kocaefe" isimli at birinci oldu.

Adana Yeşiloba Hipodromu'ndaki 1400 metre kum pistte gerçekleştirilen yarışta, Çisil Simge Deniz'e ait "Kocaefe" isimli at ilk sırada yer aldı.

Jokeyliğini Halis Karataş'ın yaptığı atın birinci olduğu koşuyu, jokeyliğini Mehmet Salih Çelik'in yaptığı "Tunçdağ" ikinci, jokeyliğini Yusuf Cengiz'in yaptığı "Akdağ Fırtınası" üçüncü oldu.



Koşuyu, Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan ve Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da izledi.

Yarışın ardından düzenlenen törende atın sahibi Çisil Simge Deniz adına Aytekin Şen'e kupa verildi.

