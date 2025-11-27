Pozantı ilçesinde kış aylarına yönelik trafik tedbirleri görüşüldü

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde kış aylarında alınan trafik tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı.

Kaymakam Muhammet Cengiz başkanlığındaki toplantıda, meteorolojik veriler değerlendirildi.

Trafikle ilgili tedbirlerin ele alındığı toplantıda, kar yağışı sonrasında planlanan yol açma çalışmaları ile geçen yıl görülen eksiklik ve olumsuzluklar görüşüldü.

Toplantıda, kırsal mahallelerde yaşayanların kar yağışında sorun yaşamaması için uyarılar yapılması konuşuldu.

Cengiz, kış döneminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tedbirlerin alındığını belirterek, "Pozantı, içerisinden otoyol, kara ve demir yolu geçen nadir ilçelerden biri. Kar yağması durumunda tüm ekiplerin teyakkuza geçip Pozantı-Adana-Ankara Otoyolu'nun kapanmasına izin vermeyecek şekilde sahada aktif olmasını istiyoruz." dedi.

Toplantıya, Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Atcı ve ilgili kurumların amirleri katıldı.



