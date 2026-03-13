İlginizi Çekebilir

Pozantı'da bedensel engelli kadına akülü tekerlekli sandalye desteği sağlandı

Pozantı

Pozantı'da bedensel engelli kadına akülü tekerlekli sandalye desteği sağlandı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde, 57 yaşındaki bedensel engelli Ayşe Körkün'e akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Körkün'ün günlük yaşamda hareket etmekte zorlandığını fark eden vatandaşlar, cami imamı Hüsnü Temel öncülüğünde bir araya geldi.

Temel ve vatandaşların desteğiyle engelli kadın için akülü tekerlekli sandalye alındı.

Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz ve İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi'nin katılımıyla akülü tekerlekli sandalye Körkün'e teslim edildi.

Akülü tekerlekli sandalyesine kavuşan Körkün, desteklerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.



