Pozantı'da bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağıyla yola çıktı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağını kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde düzenlenecek törene götürecek.

Uğur Mumcu Meydanı'nda 5 Ocak'ta yapılacak törene katılacak bisikletliler, taşıyacakları Türk bayrağını Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz'den teslim aldı.

Kaymakam Cengiz, sporculara iyi yolculuklar diledi.

Bisikletli sporcular, Türk bayrağını 5 Ocak Kurtuluş Günü töreninde Vali Yavuz Selim Köşger'e teslim edecek.

Bisikletlilerin uğurlandığı törene, Pozantı Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Atcı, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Nuri Dilek, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Zeybek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Sezgi de katıldı.



Yurt Dünya 2.01.2026 17:41:12 0
