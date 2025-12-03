Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

İlginizi Çekebilir

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Pozantı Kaymakamı Muhammet Cengiz, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, devletin tüm imkanlarıyla özel bireylerin yanında olduğunu belirtti.

Sevgi, dayanışma ve empatiyle her engelin aşılabileceğini belirten Cengiz, bu farkındalığı oluşturan ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ali Avan da özel çocuklar için yaşam alanları oluşturmak ve hayatlarını kolaylaştırmada farkındalık oluşması gerektiğini kaydetti.

Palyaçoların da yer aldığı programda yüz ve parmak boyama etkinlikleri yapıldı, oyunlar oynandı.



