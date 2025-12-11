Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü'nü Mine Egbatan kazandı

İSTANBUL - Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma UNESCO Kürsüsü tarafından verilen "Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü", bu yıl Dr. Mine Egbatan'a verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı tarafından oluşturulan ve Türkiye'de insan esenliğini artırmaya yönelik uygulamalara ışık tutabilecek bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan "İnsan Gelişimi Araştırma Ödülü"nün bu yılki sahibi belli oldu.

Başvurular, Koç Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nazlı Baydar, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yasemin Usluel, Koç Üniversitesi'nden Dr. Nazlı Altınok ve Doç. Dr. Burak Gürel'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Koç Üniversitesi'nde düzenlenen törende ABD'deki Teksas Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dr. Mine Egbatan'ın "Popülist Türkiye'de Engellilik, Cinsiyet ve Altyapı" başlıklı çalışması, ödüle layık görüldü.

- "Ödül programı genç araştırmacıları desteklemeyi sürdürüyor"

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) Direktörü ve UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Kürsüsü Sahibi Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, ödül programının, insan gelişimi alanının en temel meselelerine bilimsel derinlik ve toplumsal etki perspektifinden yaklaşan genç araştırmacıları desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Bu yılki ödülün, Türkiye için kritik öneme sahip kesişimlere odaklanan yenilikçi bir çalışmaya verilmesini kıymetli bulduklarını aktaran Oder, şunları kaydetti:

"Bu yıl ödüle değer bulunan çalışma, engellilik ve toplumsal cinsiyetin kesişiminde yer alan kırılganlıkları görünür kılarken, aynı zamanda daha kapsayıcı sosyal politikaların nasıl mümkün olabileceğine ilişkin güçlü bir çerçeve sunuyor. Araştırma bulgularının, kapsayıcı sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sunmasını diliyoruz."