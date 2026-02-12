İlginizi Çekebilir

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor
Adana'da bir evin istinat duvarı çöktü
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu
Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
L'Oreal Türkiye "Bilim Kadınları İçin" programında genç kadınlarla buluştu
Alanya'da evinde 281 tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluştu

Prof. Dr. Ömer Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Prof. Dr. Ömer Özkan, AA

Prof. Dr. Ömer Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

ANTALYA - Dünyanın ilk kadavradan rahim naklini, Türkiye'de ise ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özkan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını oylayan Özkan, "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin sahibi" karesini tercih etti.

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Özkan Bilgin’in “Dolunaya inat” fotoğrafını, “Günlük Hayat” kategorisinde Fareed Kotb’un “Çocuk her yerde çocuk” karesini oylayan Özkan, “Gazze: Açlık” kategorisinde Ali Jadallah’ın “Gazze’de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı” fotoğrafını, “Portre” kategorisinde ise Ahmet Aslan’ın “Yılların ardından” eserini seçti.

Fotoğrafları diğerlerinden farklı sanatsal özelliklerine göre değerlendirdiğini belirten Özkan, "Seçim yaparken, düşündürüyor mu hakikaten emek harcanmış mı ve etkiliyor mu? Bu yönlerden baktım. Gazze kategorisinde hakikaten seçim yapmak çok zor. Hepsini oylamak lazım ama beni en çok etkileyen fotoğrafa oy verdim." diye konuştu.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.



Yurt Dünya 12.02.2026 16:38:19 0
Anahtar Kelimeler: prof. dr. ömer özkan aa'nın "yılın kareleri" oylamasına katıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

1. Muris Muvazaasında "Görünürdeki İşlem" ve "Gizli İrade"nin Üçüncü Kişilere Etkisi
Bahri Çolpan

Doğru Bildiğimiz Yolda Devam Edeceğiz
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deniz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

2

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlanıyor

3

Adana'da bir evin istinat duvarı çöktü

4

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu Belen ilçesinde ziyaretlerde bulundu

5

Hatay'da 4 mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

6

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Öz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

7

Alanya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

8

L'Oreal Türkiye "Bilim Kadınları İçin" programında genç kadınlarla buluştu

9

Alanya'da evinde 281 tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

10

Turizm ve gastronomi sektörü Antalya'da buluştu