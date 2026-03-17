Pusula Holding

Pusula Holding'den Londra merkezli yatırım bankacılığı hamlesi

İSTANBUL - Katılımevim, Birevim, İktisat Katılım Bankası, Pusula Yatırım ve Pusula Portföy'ü bünyesinde barındıran Pusula Holding, Londra merkezli uluslararası yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman şirketi kurmak için çalışmalara başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, holding, Londra'da kuracağı yeni yapı ile grup şirketlerinin uluslararası açılımını hızlandırmayı ve küresel yatırımcılarla Türkiye'nin finansal ve reel sektör fırsatları arasında sermaye köprüsü oluşturmayı amaçlıyor.

Londra'daki yapılanmanın, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı, uluslararası yatırım işlemlerinin yapılandırılması ve aracılık faaliyetleri, sermaye buluşturma faaliyetleri, proje finansmanı, özel sermaye yatırımları, sendikasyon kredileri, portföy yönetimi ve yatırımcı platformlarıyla stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet göstermesi öngörülüyor.

Yeni şirketin, uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki finansal ve reel sektör yatırımlarıyla buluşturulmasında da kritik rol üstlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda grubun finans ekosistemi uluslararası alana taşınırken, Türkiye'nin yatırım ve finansman kapasitesinin küresel ölçekte görünürlüğe katkı sağlaması hedefleniyor.

- "Uzun vadeli büyüme vizyonumuzun stratejik bir ayağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pusula Holding Üst Yöneticisi (CEO) Sait Aytaç, Londra merkezli yapılanmanın, grubun uzun vadeli büyüme vizyonunun stratejik bir ayağını oluşturduğunu belirtti.

Aytaç, Londra girişimiyle holdingin yerel gücünü küresel finans merkeziyle doğrudan bağlayacaklarını aktararak, "İktisat Katılım Bankası'nın faaliyete geçmesiyle tamamladığımız finansal halkamızı, şimdi uluslararası yatırım bankacılığı ile dünyaya açıyoruz. Amacımız yurt dışında sadece bir şirket kurmak değil, küresel sermayeyi Türkiye'deki reel sektör projelerimizle buluşturan, proje finansmanının ana oyuncularından biri olan uluslararası bir platform inşa etmek." değerlendirmesinde bulundu.



