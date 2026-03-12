QM Awards'ta başarılı turizmciler ödüllendirilecek

ANTALYA - GM Turizm ve Yönetim Dergisi tarafından başarılı turizmcilerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen QM Awards Gala Gecesi, 25 Mart'ta Antalya'da yapılacak.

QM Awards Kurucusu Selçuk Meral, düzenlediği basın toplantısında, kalite standartlarını yükseltmek, farkındalık yaratmak ve Türkiye'nin rol model markalarını uluslararası arenada güçlü sinerjiyle temsil etmek amacıyla 15 yıldır bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl "Golden 15" konseptiyle gerçekleşecek gala gecesinde turizm sektörünün en başarılı markaları ve yöneticilerinin 11 ana dalda 54 kategoride ödüllendirileceğini bildiren Meral, "Rol modellerini alkışlamak, onları takdir etmek ve sektör profesyonellerini teşvik etmek amacıyla bu yola çıktık. 15 yılda yaklaşık 1,5 milyon oy kullanıldı." dedi.

Bu yıl ilk kez uygulanan iki aşamalı ve SMS doğrulamalı oylama sürecinin rekor katılımla tamamlandığını belirten Meral, 16 bin 423 turizm profesyonelinin 100 binin üzerinde oy kullandığını kaydetti.

Gala gecesinin 25 Mart'ta Nest Kongre Merkezi'nde düzenleneceğini aktaran Meral, bu yıl "Oyunu değiştirenler" kategorisinin de hayata geçirildiğini duyurdu. Bu kategoriyle sektörde yeni iş modelleri geliştiren, dönüşüm cesareti gösteren ve oyunu değiştiren isimlerin ödüllendirileceğini anlatan Meral, ayrıca QM Awards kapsamında kültürel miras, sürdürülebilirlik ve Türkiye markasına değer katan projeler için sosyal ve marka ödülleri verileceğini söyledi.

Meral, gelecek yıl ise QM Awards kapsamında turizm sektörünün yönetim süreçlerine odaklanan Kalite Yönetimi Zirvesi düzenleneceğini bildirdi.

Toplantıya katılan SAN Turizm Yazılım Grubu Kurucusu Erol Türk de QM Awards'ın turizm sektörü için büyük değer taşıdığını dile getirerek, organizasyonun Antalya'dan çıkıp Türkiye'nin global turizm ağına yayıldığını belirtti.

KKTC Antalya Temsilcisi Nazmi Pınar ise etkinliği önemsediklerini ve KKTC olarak katıldıklarını ifade etti.

Antalya Kent Konseyi Başkanı Recep Yavuz da QM Awards'ın rol model olarak gösterilen isimleri ödüllendirmesinin sektör için hem değerli bir referans hem de ciddi bir moral kaynağı olduğunu vurguladı.