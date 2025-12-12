QNB Türkiye CDP değerlendirmelerinde üç kategoride A listesine girdi

İSTANBUL - QNB Türkiye, çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP) üç programında liderlik seviyesi "Global A Listesi"nde yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, "İklim Değişikliği" ve "Su Güvenliği" programlarında yeniden Global A Listesi'ne girerken, bu yıl ilk kez raporladığı "Ormansızlaşma" programından da A notu aldı.



Üç programda Global A liderlik seviyesinde değerlendirilen banka, "2050 Net Sıfır" hedefi doğrultusunda şeffaf raporlama ve güçlü çevresel performansını uluslararası ölçekte teyit etti.



Sürdürülebilirliği iş modelinin merkezine yerleştiren QNB Türkiye, Net Sıfır dönüşümünü operasyonel emisyonların azaltılmasının yanı sıra finansman yoluyla ekonomiyi ve değer zincirlerini düşük karbonlu geleceğe hazırlayan bir vizyon olarak benimsiyor.



Banka, bu ay gerçekleştirdiği İklim Geçiş Tahvili (Climate Transition Bond) işlemiyle, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği'nin (ICMA) Kasım 2025'te yayımladığı İklim Geçiş Tahvili Kılavuzu ile tam uyumlu uygulamalardan birini devreye aldı. Söz konusu tahvil, karbon yoğun sektörlerde düşük karbonlu ve iklim dirençli projelerin finansmanını destekliyor.



Geçen yıl gerçekleştirdiği Mavi Tahvil ile su ekosistemlerine kaynak yaratan QNB Türkiye, KOBİ'lerde karbon ayak izi ölçümünü kredi süreçlerine entegre eden modelleriyle dönüşümü tabana yayıyor.



Banka, uluslararası finans kuruluşlarıyla yaptığı işbirlikleriyle KOBİ'lerin uygun ve erişilebilir finansmana ulaşmasını destekliyor.



- "Sürdürülebilir kredi hacmimiz 3 milyar dolara ulaştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, proje finansmanı portföylerinin yüzde 37'sinin sürdürülebilir kredilerden oluştuğunu, toplam sürdürülebilir kredi hacminin de 3 milyar dolara ulaştığını belirtti.



Söz konusu artışın, Net Sıfır taahhüdünü finansmanın gücüyle gerçek bir etki alanına taşıdıklarının kanıtı olduğunu vurgulayan Tan, iştirakleri ve 13 bin 282 çalışanın ortak kararlılığı sayesinde bu yıl da CDP'de global liderler arasında yer aldıklarına değindi.



Tan, İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında yeniden A Listesi'ne girmelerinin yanı sıra Ormansızlaşma Programı'ndaki ilk yıllarında aynı listede yer almanın, çevre ve iklim alanındaki istikrarlı duruşlarının göstergesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:



"Bu başarı, sürdürülebilir finansman yaklaşımımızın ve Net Sıfır yolculuğumuzun somut bir yansıması. Bizim için Net Sıfır yalnızca bir hedef değil, finans sektöründe dönüşümün tanımı. QNB Türkiye olarak, şeffaflığı, ölçümü ve veri temelli karar alma süreçlerini iş modelimizin merkezine alarak ekonominin düşük karbonlu, dayanıklı ve kapsayıcı bir yapıya dönüşmesine katkı sağlamayı, Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Hedefi doğrultusunda tüm paydaşlarımızla bu dönüşümü hızlandırmayı sürdüreceğiz."

