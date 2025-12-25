İlginizi Çekebilir

Quick Finansall'ın yeni dönem sigorta ve finans ürünleri Bursa'da tanıtıldı

İSTANBUL - Maher Holding bünyesindeki sigorta, finans ve varlık şirketleri, Bursa'da düzenlenen toplantıda bölge acenteleriyle bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, QCAR Mobilite'nin Bursa şube açılışı öncesinde gerçekleştirilen buluşmada, "Quick Finansall" ekosistemi ve yeni dönem ürünleri ele alındı.

Bursa'nın üretim gücü, girişimcilik kültürü ve güçlü acente yapısı dikkate alınarak kurgulanan toplantıda, sigortadan finansmana, mobiliteden varlık çözümlerine uzanan model, sahadaki uygulamalarıyla anlatıldı. Katılımcılar, yeni ürünler ve iş yapış modelleri hakkında bilgi alma imkanı buldu.

Toplantının ürün ve yapı odaklı bölümünde Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Haldun Çelik ile Quick Finans Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Korkmaz, ekosistemin bileşenlerini, sahaya yansıyan uygulamalarını ve yeni dönem kurumsal sigorta ile finansman çözümlerini katılımcılarla paylaştı.

Sunumlarda, sigorta ürünlerinin finansal çözümlerle entegrasyonu ve acentelerin bu yapıdan nasıl daha fazla katma değer üretebileceği, örneklerle aktarıldı.

Toplantının son bölümünde Quick Sigorta Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Doğaç, Quick'in yeni dönem ürünlerini tanıttı. Bu kapsamda "KaskonomiQ", "Lüküs Hayat Sigortası", "Quick Yol Destek Sigortası" ve "Tamamlayıcı Deprem Sigortası" ürünlerinin kapsamı, hedef kitlesi ve sahadaki kullanım avantajları anlatıldı.

- "Uçtan uca bir iş modeli"

Açıklamada toplantının açılışındaki konuşmasına yer verilen Maher Holding Bütünleşik Pazarlama Koordinatörü Gökhan Genç, Quick Finansall yaklaşımının yalnızca ürün odaklı değil, uçtan uca bir iş modeli sunduğunu belirtti.

Genç, "Quick Finansall, sigorta, finansman, mobilite ve hizmet çözümlerini aynı ekosistem içinde buluşturan yeni bir yapı. Bu yaklaşım, acentelere daha fazla iş imkanı, müşterilere ise daha hızlı ve erişilebilir çözümler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da Quick Finansall'ın arkasındaki vizyonu paylaşarak, şunları kaydetti:

"Quick Finansall bir kampanya ya da tekil ürün değil. Acenteye kazandıran, işletmenin finansmana erişimini kolaylaştıran ve müşterinin hayatına dokunan bir değer üretim modeli. Bursa gibi üretim gücü yüksek şehirlerde bu yapının sahada karşılık bulması, bizim için çok kıymetli."



