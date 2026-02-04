İlginizi Çekebilir

Radisson Otel Grubu "Yılın En İtibarlı Zincir Oteli" seçildi

İSTANBUL - Radisson Otel Grubu, pazarlama ve iletişim alanında düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Yılın En İtibarlı Zincir Oteli" ünvanına layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning işbirliğiyle bu yıl 12'ncisi düzenlenen The ONE Awards'ta "Yılın İtibarlıları" belli oldu.

Türkiye'de 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze yapılan "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırmasının sonuçlarına göre belirlenen ödüllerde, 73 farklı kategoride itibarını en çok artıran markalar ödüllendirildi.

Radisson Otel Grubu, misafir deneyimini odağına alan hizmet anlayışı, marka güvenini güçlendiren yaklaşımı ve bütünleşik pazarlama vizyonuyla Yılın En İtibarlı Zincir Oteli ödülüne değer bulundu.

- "Kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Geliştirme ve Franchise Servisler Türkiye Direktörü Baran Türkel, The ONE Awards gibi saygın bir platformda ödüle layık görülmenin, grubun Türkiye pazarına duyduğu güvenin ve sürdürdüğü yatırım stratejisinin göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkel, büyümeyi yalnızca yeni yatırımlarla değil, misafirlerle kurulan güvene dayalı ilişkiyi derinleştirerek sürdürdüklerini aktararak, "Misafir deneyimini odağımıza alan yaklaşımımız ve yatırımcılarımızla geliştirdiğimiz uzun soluklu işbirlikleri sayesinde faaliyet gösterdiğimiz her noktada kalıcı değer yaratmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin turizm potansiyeline inanarak büyümeye devam ederken, markamıza duyulan güveni daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Radisson Otel Grubu Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Libya, Lübnan, Irak Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Yeşim Doğukan da ödülün, misafirlerle kurulan güçlü bağın ve markaya duyulan güvenin somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

Doğukan, "Radisson Otel Grubu olarak misafir deneyimini her zaman önceliğimiz yapıyor, iletişim gücümüzü ve hizmet kalitemizi sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Bölgedeki büyümemizi sürdürürken, misafirlerimize her noktada aynı güveni ve kaliteyi sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



