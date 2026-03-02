Ramazan’da vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirmesi

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından “Ramazan’da Sağlık Programı” kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Ramazan ayının toplumsal birlik ve dayanışma atmosferinden güç alarak toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak, sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek ve koruyucu sağlık hizmetlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen saha çalışmasında, vatandaşlara sağlık hizmetlerine doğru ve etkin erişim konusunda bilgi verildi.

Program çerçevesinde sağlık sisteminin temel bileşenleri olan Halk Sağlığı Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Kentte faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde kurulan stantta; sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam, kanser taramaları ve evlilik öncesi tarama programları, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele, ruh sağlığı farkındalığı, kadın sağlığı hizmetleri ile gebe ve kronik hastalara yönelik sunulan sağlık hizmetleri hakkında broşür dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlara yüz yüze danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunuldu. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve toplum sağlığının geliştirilmesi amacıyla saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.