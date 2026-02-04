Ray Sigorta "Ray Connect" mobil uygulamasını tanıttı

İSTANBUL - Ray Sigorta, sigortalıların ihtiyaçlarına her an ve her yerden erişim sağlamak amacıyla geliştirdiği, "Ray Connect" mobil uygulamasını kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ray Sigorta, yeni mobil uygulaması Ray Connect ile poliçe oluşturma ve hasar süreçlerinin takibi dahil olmak üzere sigortacılık işlemlerini tek bir platform üzerinden kullanıcılarına sunuyor.

Uygulama kapsamında yer alan yapay zeka destekli sanal asistan RayON, teklif alma ve poliçe oluşturma süreçlerinde kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik yönlendirme sunarken, hasar tespit sürecinin takibi ve kasko poliçelerine sürücü eklenmesi gibi işlemler de mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Hizmet koşulları kapsamında, kasko poliçesi bulunan kullanıcılar, otopark, moto vale, araç yıkama, lastik saklama ve araç check-up gibi hizmetlerden Ray Connect uygulaması üzerinden yararlanabiliyor.

- "Sektördeki diğer müşteri uygulamalarından ayrışmayı hedefledik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, Ray Connect uygulamasıyla dijital müşteri deneyimini güçlendirirken, sigortalıların günlük hayatlarına değer katan avantajlarla sektörde fark yaratmayı sürdürdüklerini belirtti.

Erdoğan, Ray Sigorta olarak müşteri deneyimini her zaman işin merkezinde tuttuklarını vurgulayarak, "RayConnect ile amacımız, müşterilerimizin sigorta süreçlerinde ihtiyaç duydukları tüm bilgilere ve hizmetlere tek bir noktadan, hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilmelerini sağlamak. Bu uygulamayı, sadece poliçe yönetimi değil, aynı zamanda Ray Sigorta'nın müşterileriyle kurduğu yakın ilişkiyi dijital dünyaya taşıyan bir deneyim platformu olarak tasarladık." ifadelerini kullandı.

Müşterilerine uygulama üzerinden sundukları sigorta hizmetleri ve günlük hayatta konfor ve tasarruf sağlayan ayrıcalıklı uygulamaları sayesinde sektördeki diğer müşteri uygulamalarından ayrışmayı hedeflediklediklerini belirten Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de teknolojiyi, insana dokunan bir faydaya dönüştürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.