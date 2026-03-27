Ray Sigorta sektörde ilk 5 içinde yer almayı hedefliyor

İSTANBUL - Ray Sigorta, 2026 yılında sürdürülebilir büyüme prensipleri ve dengeli bir portföy yapısıyla sektörde ilk 5 içinde yer almayı amaçlıyor.



Şirketin düzenlediği basın buluşmasında, sigorta sektörünün 2025 yılı performansı, şirketin büyüme yaklaşımı ve 2026 yılına ilişkin beklentileri ele alındı.



İstanbul'daki bir otelde Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan ile Ray Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı ve Vienna Insurance Group (VIG) Operasyon Direktörü (COO) Gerhard Lahner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, şirket yöneticileri, basın mensupları ve davetliler katıldı.



Toplantıda konuşan Ray Sigorta CEO'su Erdoğan, sigorta sektörünün büyümeye devam ettiğini ancak teknik karlılık rakamlarının önemli sinyaller verdiğini söyledi.



Bugünü anlamak için salgından bu yana geçirilen sürecin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "2020'de pandeminin getirdiği çok farklı fiyatlamalar oldu. Peşinden 2021 ve 2022'de sektör ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. 2023'te deprem felaketini yaşadık. 2024'ten itibaren ise önce kaskoda gördüğümüz, sonrasında yangın ve doğal afetler branşının takip ettiği, peşinden sağlık branşı ve şimdi trafikte bile ciddi bir rekabet görüyoruz. Sektörde 2023'te yüzde 110 olan büyüme 2024'te yüzde 74'e düştü, 2025 yılını ise yüzde 41 büyüme ile kapattı." dedi.

Erdoğan, kağıt üzerinde reel bir büyüme gözükse de bunun branşlar bazında çok farklı anlamlar taşıdığını dile getirdi.



- "Büyüme yüzde 28'e kadar geriledi"

Sektörün önemli branşlarından kaskoda 2024'te yüzde 7,4 daralma gördüklerini, geçen yıl ise bu branşta büyümenin yatay seyrettiğine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nakliyat tarafında reel daralma yaşandı. Sağlık ve trafik branşları öne çıktı, ancak bu alanlardaki büyüme dahi maliyet artışlarını karşılamaktan uzak kaldı. Bu branşların her birinin, maliyetlerin fiyatlara yansıdığı kendine özgü bir işleyişi bulunuyor. Yatırım gelirlerinin etkisiyle sektör geçen yılı vergi öncesi 159 milyar lira karla kapattı. Ancak teknik olmayan bölümden aktarılan yatırım gelirleri dışarıda bıraktığımızda, teknik zararın 43 milyar liradan 63 milyar liraya yükseldiğini görüyoruz. Son açıklanan şubat verileri, büyümenin yüzde 28'e kadar gerilediğine işaret ediyor. Gerçekçi olmak gerekirse, bu yapının sağlıklı olduğunu söylemek zor."

Erdoğan, sigorta sektöründe büyümenin tek başına anlamlı bir gösterge olmadığını, portföy dağılımı ve teknik karlılık gözetilmeden sağlanan hızlı büyümenin kalıcı olmadığını ifade etti.



Geçmişte benzer dönemlerin ardından sert fiyat düzeltmeleri yaşandığını belirten Erdoğan, bu dalgalanmaların sektörün itibarı üzerinde de olumsuz etki oluşturabildiğine işaret etti.



Erdoğan, "Büyümek elbette önemli. Ancak asıl değerli olan, bunu karlı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirebilmek. Bugün bilançolar güçlü görünebilir, ancak unutmamak gerekir ki bilançolar bir dikiz aynası gibidir, geçmişi gösterir. Bizim asıl işimiz ise geleceği öngörmek." değerlendirmesini yaptı.



Küresel ölçekte artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlikleri de yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan, 2026 yılı görünümünde faiz politikası ve enflasyon seyrine ilişkin belirsizliklerin öne çıktığını, son gelişmelerin piyasa beklentilerini değiştirebileceğini kaydetti.



- "Geçen yılı 7. sırada kapattık"

Ray Sigorta olarak 2025 yılını sürdürülebilir büyüme prensiplerinden vazgeçmeden başarıyla geride bıraktıklarını ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Geçen yılı 4,17 pazar payı ile 7. sırada kapattık. Bu, 68 yıllık tarihimizin en iyi sıralaması. Teknik rasyomuz da sektör ortalamasından çok daha iyi bir yerde. Net bileşik rasyomuz sektörden 7 puan daha iyi. Portföy dağılımımızı ise yüzde 45 oto, yüzde 55 oto dışı olarak dengeli şekilde yönetmeye devam ediyoruz. Mali disiplinden ödün vermiyor, uzun vadeli stratejimizden vazgeçmiyoruz. Sektörde ilk 5 hedefimiz var. Ancak ne pahasına olursa olsun demiyoruz, sürdürülebilir şekilde, dengeli bir portföy yapısı ile doğru zamanda, kalıcı şekilde büyümeyi önceliklendiriyoruz."



- Uzun vadeli bir yatırım perspektifiyle yol alıyoruz"

Gerhard Lahner de Türkiye'nin VIG açısından stratejik öneme sahip pazarlardan biri olduğunu, gruptaki büyüme yaklaşımında uzun vadeli ve organik gelişimin öncelikli olduğunu aktardı.



Lahner, "Bulunduğumuz pazarlarda her zaman çok uzun vadeli bir yatırım perspektifiyle yol alıyoruz. Bu yaklaşım, VIG açısından stratejik anlamda çok önemli bir pazar olan Türkiye için de geçerli. Türkiye, güçlü ekonomik potansiyele, dinamik genç nüfusa ve sigortaya yönelik artan farkındalığa sahip bir ülke. Türkiye'deki varlığımızı sistematik ve sürdürülebilir şekilde büyütme kararlılığımızı koruyoruz." diye konuştu.

Basın buluşmasında ayrıca, VIG bünyesinde 2012'den bu yana toplumsal katkı sunan grup şirketlerine verilen Günter Geyer Sosyal Sorumluluk Ödülleri kapsamında bu yıl Ray Sigorta'nın layık görüldüğü "Altın Ödül" de takdim edildi.

