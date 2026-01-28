İlginizi Çekebilir

Red Bull Basement 2026

Red Bull Basement 2026'nın yeni dönem başvuruları açıldı

İSTANBUL - Red Bull Basement, geliştirdikleri fikirlerle dünyada fark yaratmak isteyen üniversite öğrencileri ve genç girişimciler için bu yılki başvuru sürecini başlattı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı gerçekleştirilen program, üniversite öğrencileri ve genç girişimcilere mentörlük, teknoloji ve yapay zeka odaklı projelerini geliştirme, sektör profesyonelleriyle bir araya gelme ve fikirlerini global ölçekte sunma fırsatı tanıyor.

Global ölçekte Microsoft ve AMD işbirliğiyle, Türkiye'de ise Youthall ve Power App medya partnerliğiyle desteklenen programa başvurular, tek veya iki kişilik takımlar halinde yapılabiliyor.

Üniversite öğrencileri ve genç girişimciler, teknoloji ve yapay zeka odağında geliştirdikleri yenilikçi projelerle programa katılabilecek.

- Kazanana 100 bin dolar fon desteği verilecek

Türkiye'de yarışacak finalist takımlar, projelerini Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek Türkiye Finali'nde jüriye sunacak.

Türkiye ayağının kazananı, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde çok sayıda önemli teknoloji şirketine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi'ndeki dünya finaline katılma hakkı elde edecek. Dünya finalini kazanan ekip ise projesini hayata geçirmek üzere 100 bin dolar fon desteğinin sahibi olacak.

Öte yandan, organizasyonun önceki yıllarında Türkiye'de ilk 10'a girerek sunumu yapılan "BABYNENA", "REVOR TECH", "MOCKQ" ve "ALGIPLUS" gibi projeler, süreç sonrasında da gelişimini sürdürüyor.




